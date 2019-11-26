День Иоанна Златоуста: жизнь святителя, традиции и запреты праздника

Святой Иоанн был блестящим проповедником, именно за этот удивительный дар паства нарекла его Златоустом.

Сегодня, 26 ноября, православная церковь чтит память великого святого – Иоанна Златоуста, Патриарха Константинопольского. Он является одним из трех Вселенских святителей, вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.

Кто такой Иоанн Златоуст

Родился будущий святитель в Антиохии примерно в 347 году, в семье военачальника. Отец Иоанна умер вскоре после его рождения, а мать не стала больше выходить замуж и отдала все силы воспитанию сына. Юноша учился у лучших философов и риторов, рано обратился к углубленному изучению Священного Писания.

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В 367 году Иоанн принял крещение. В 381 году его возвели в сан диакона, а через 5 лет Иоанн был рукоположен в священника и стал проповедовать. Святой Иоанн оказался блестящим проповедником, и за редкий дар боговдохновенного слова получил от паствы наименование "Златоуст".

Проповедуя Иоанн обличал привычки, скупость избалованного столичного духовенства и придворных кругов, выступал против публичных полуязыческого веселья, пьянства и разврата, призывая их выделить из богатства хотя бы что-то бедным братьям во Христе.

За это святителя возненавидели люди из числа императорского двора и клира. Они добились его осуждения и ссылки. Дорогой истощенный болезнью Иоанн умер. Он был погребен в Команах. Впоследствии его останки перевезли в Константинополь.

Традиции и запреты на Златоуста

Одна из самых необычных и ярких традиций в День памяти Иоанна Златоуста – готовить пельмени и вареники. Считается, что 26 ноября мороз уже вполне устоявшийся, а значит – тесто не слипнется. Поэтому хозяйки садились за их лепку, сделав большой запас на зиму. Начинки были разными, как мясными, так и овощными. Вечером же всю семью угощали вкусными варениками или пельменями.

В этот день у святителя просят о помощи в учебе, исцелении от дефектов речи, избавлении от переживаний, а также о благополучии в браке.

Иоанну Златоусту принято молиться о наказании для взяточников и мошенников, выведя их на чистую воду. При этом нельзя было проклинать мошенников, чтобы не прогневить Бога.

26 ноября нельзя ругаться, "иначе Бог никогда молитв не услышит".

Приметы и поверья праздника Иоанна Златоуста

В этот день активно следили за погодой. Считалось, что со Златоуста зима утверждалась в своих правах: на улице холод и мороз крепчал, а земля погружается в сон до весны.

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Народные приметы праздника следующие:

Карканье ворон – к потеплению.

Уголь ярко в печи тлеет – будет ненастье.

Снег падает крупными хлопьями – к небольшому морозу.

Если идет дождь или непогода, то в следующем году будет богатый урожай.

Если отправиться в путешествие 26 ноября, то оно будет удачным.

Людям, чьи имена начинаются на букву "И", в этот день улыбнется удача.