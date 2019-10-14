День казачества: лучшие поздравления в прозе, стихах и картинках (видео)

14 октября украинцы отмечают сразу три праздника: День защитника Украины, День Украинского казачества и праздник Покров Пресвятой Богородицы.

14 октября имеет долговременную военную историю: это День казачества, Украинской повстанческой армии, а с 14 октября 2014 года – официальный государственный праздник – День защитника Украины.

По Указу Президента от 2014 года 14 октября установлено Днем защитника Украины. В свою очередь Указ Президента Украины от 23 февраля 1999 года «О дне защитника Отечества» утратил силу.

День украинского казачества

Для украинских казаков день Покрова Божией Матери также был наиболее почитаемым праздником, ведь их церковь была посвящена именно Деве Марии. В этот день, 14 октября, у казаков происходили выборы нового атамана.

После разрушения Запорожской Сечи в 1775 году казаки, ушедшие за Дунай на эмиграцию, взяли с собой образ Покрова Пресвятой Богородицы. Казаки настолько верили в силу Покровы Пресвятой Богородицы и настолько искренне и торжественно отмечали праздник Покров, что на протяжении веков в Украине он приобрел еще и казацкое содержание и получил второе название – Казацкая Покрова.

День украинского казачества начали отмечать в Украине с 1999 года, когда Президент Украины Леонид Кучма внедрил этот праздник своим Указом от 7 августа 1999 года.

Поздравления с Днем казачества

Пусть счастье, любовь, достаток и взаимопонимание навсегда поселятся в вашем доме. Пусть вам всегда будет куда вернуться, а День украинского казачества запомнится как радостный и такой, что вызывает гордость!

Чистосердечно поздравляем всех украинских казаков с праздником! И желаем их семьям счастья, радости, успехов, удач и везения, здоровья и вдохновения! Пусть ваш труд будет плодотворным!

Дорогие мужчины! Поздравляю с Днем украинского казачества и Покров Пресвятой Богородицы. Желаю быть всегда на высоте, покорять небывалые вершины, уверенно идти к своей мечте, оставаться верными своим целям при любом раскладе жизни, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.

Зі святом козачим тебе я вітаю!

Відваги, любові щиро бажаю!

Хай буде все добре, здійсняться всі мрії!

У серці хай тепляться світлі надії!

І ще побажаю я щастя й добра.

Усім нам безхмарного тільки життя!

Будь мужнім і гідним держави своєї,

Відважний нащадок країни всієї!

***

Із Днем козацтва я привітаю!

Добра та щастя тобі побажаю!

Мужнім і сильним будь,

Батьківщину свою не забудь!

Від біди Україну оберігай,

Це наш мальовничий чудовий край!

Щоб любувалися ми ним завжди,

Щоб не стрічали війни та біди!

Веселим, відважним, поважним будь!

Миру Вкраїні ти роздобудь!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!