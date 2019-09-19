Михайлово чудо: история праздника, традиции и народные приметы

19 сентября православные христиане чествуют архангела Михаила, вспоминая его первое чудо.

Одним из наиболее известных церковных праздников, которые православные христиане отмечают в сентябре, является Михайлово чудо. Ежегодно он справляется 19 сентября. В этот день верующие чествуют одного из самых почитаемых в христианстве ангелов – архангела Михаила.

Кто такой архангел Михаил

Читайте такжеОреховый Спас 2019: когда праздник и как правильно отмечатьСвятой архангел Михаил – главный архангел, которого почитают в не только в христианстве, но и в иудаизме, а также в исламе.

О нем сложено множество преданий, в которых в основном речь идет о его подвигах или же вкладе в укрепление веры. Считается, что именно Михаил смог победить дьявола и низвергнуть его с небес в преисподнюю.

В христианстве Михаила еще называют Архистратигом, что значит возглавляющий ангельское воинство.

В исламе архангел именуется Микаилом и является одним из четырёх ангелов высшей категории. О нем упоминают, как об ангеле, который раздает творениям Аллаха пропитание, а также как об ангеле милосердия.

В еврейской традиции зовут его Михаэль, и он один из четырёх ангелов, стоящих перед престолом Бога и охраняющих четыре стороны света.

Почему Михайлово чудо отмечают 19 сентября

Согласно преданиям, христианин Архип увидел во сне, что его немая дочь исцелиться, стоит ей только испить воды из протекающего неподалеку источника. Так и произошло. В благодарность мужчина возвел возле святого источника храм, к которому сходились люди со всей округи.

Это не пришлось по душе язычникам, и они решили разрушить храм, соединив две протекающие реки в одну и затопив эту местность. Чтобы спасти храм, Архип принялся молиться архангелу Михаилу и был услышан.

Он явился на землю, ударил по горе своим мечом, сделал в ней отверстие и перенаправил воду на язычников. Так это место получило название Хоны, то есть расщелина.

Что нельзя и что нужно делать 19 сентября

Читайте такжеПреображение Господне: история, значение праздника и традиции Яблочного СпасаВ этот день категорически запрещается работать или перекладывать свои обязанности на кого-то другого.

Также запрещено увиливать от ответа на заданные вопросы или же врать человеку. По легенде, того, кто ослушается, ждут большие неприятности.

19 сентября нельзя ссориться и ругаться. Считается, что вся отрицательная энергия в этот день возвращается втройне. Нельзя мыть голову, иначе «смоешь весь ум».

Кроме того, на Михайлово чудо нельзя выбрасывать остатки еды. Их можно отдать тем, кто в этом нуждается: бездомным животным или же людям.

А вот что касается того, как правильно отмечать праздник, то бытовало мнение: если 19 сентября весь день помогать людям, то можно попросить у Михайла исполнение желания.

Еще в Михайлов день улаживать все свои недоразумения и идти на компромиссы, если находитесь в ссоре с кем-либо.

Издавна сложилась традиция на Михайлово чудо устраивать гулянки, и непременно ходить в гости друг к другу. Женщины пекли кушанья из нового урожая, а мужская половина готовила пиво и медовуху. Перед праздником обязательно устраивали собрания, на которых решали общественные, семейные и частные вопросы.

Народные приметы

Читайте такжеСегодня отмечают Рождество Николая Чудотворца: традиции, приметы и главные запретыИздавна верили, что, если утром 19 сентября на деревьях появился иней – жди много снега в эту зиму.

Если на Михайлово чудо листья на верхушке березы были зеленого цвета, то это к ранней зиме.

Если же облака вечером синего цвета, то это определенно к скорейшим изменениям в погоде.

Тепло и солнечно на Михайлов день – осень задержится, и будет радовать тебя теплом.

Если листья осины падают «лицом» вверх – эта зима будет ранней и очень холодной, а если наоборот, то жди теплых деньков.

Раньше верили, что именно в этот праздник может случиться любое чудо.