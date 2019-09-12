День программиста 2019: история праздника, лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках
Праздник «День программиста» в 2019 году отмечается 13 сентября, в пятницу.
День программиста празднуется на 256-й день года — 13 сентября, а если год високосный — 12 сентября. Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году — 365.
История праздника День программиста
Украинское правительство пока праздник официальным не признало, но в ряде стран День программиста входит в число государственных праздников.
Сегодня этот день неофициально отмечается в Израиле, Австрии, Германии, Канаде, Китае, Хорватии, Чехии, Франции, Австралии, Польши, Италии, Великобритании, США и многих других странах.
В марте на сайте Президента Украины была зарегистрирована петиция с предложением установить 13 сентября новый профессиональный праздников - День программиста.
"Сегодня без компьютера ничего не возможно сделать, банковские переводы, хирургические операции, электронные очереди, электронные билеты, голосование в советах, местные и государственные сайты, неужели мы не заслуживаем профессиональный праздник?", - пояснил свою позицию автор.
Программисты, как представители одной из самых высокооплачиваемых профессий, могут позволить себе праздновать свой профессиональный день в крупных масштабах. Хотя это происходит редко. В основном, люди собираются на различные вечера или корпоративы в компаниях, где они работают и там принимают подарки и пожелания.
Поздравления с днем программиста в стихах и прозе
Хакер, юзер, программист —
За компьютером артист!
Выдает лихие вещи,
Не поймешь его, хоть тресни!
Он с программами на «ты»
От «каспера» до «винды».
Что с процессором случится —
Каждый в гости к нему мчится.
Он решит любой вопрос,
Гениальный мега-мозг!
***
Программист, пришел твой день!
Оторвись от кода.
Знаешь, нам прочесть не лень
Для тебя и оду.
Развивайся и учись,
А ведь это круто.
Воплощай идеи в жизнь,
Одобряем труд твой.
Кнопку «грусть» не нажимай,
Радуйся, стремись, дерзай,
Умей вдаль смотреть, мечтай!
***
Программный код творишь,
Опутан проводами,
Замученный делами,
День ты и ночь сидишь.
Разблокировать систему,
Алгоритм какой создать —
В своем деле просто гений!
Он не умеет отдыхать!
Комп сейчас ты отодвинь!
Рискни оставить Vista,
У тебя — День программиста!
***
Пиши, пиши свои программы!
И клаву бей с упорством дятла,
И будь востребованным самым,
И за труды растет пусть плата!
А главное — всегда будь счастлив,
Любви большой тебе в реале!
Пароль поставь из пылкой страсти,
Чтоб конкуренты не взломали!
С Днём программиста. Желаю изобретательности, смекалки и креатива в работе, желаю благополучия, счастья и удачи в жизни. Пусть каждый твой день будет запрограммирован на успех, пусть в твоём организме стоит мощный антивирус от недугов, пусть твоя любовь надёжно будет запаролена от горечи обид.
С Днём программиста. Прорывов в работе, решительных действий, огромных возможностей, грандиозных достижений, разнообразия в жизни, абсолютного успеха, многогранного счастья души, многочисленных новых программ, интересных разработок, свободы выбора, таланта во всём!
Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.
Пускай все ваши виртуальные желания и мечты воплотятся в реальность. Желаю, чтобы ваша жизнь всегда была стабильной, без «крашей» и «вылетов». Пускай в ней не будет места скуке, унынию и тоске. Пускай в вашей голове всегда роятся куча файлов, знаний и проектов, которые будут складываться в новое, прогрессивное, интеллектуальное достояние нашей страны. С Днем программиста!