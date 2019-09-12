День программиста 2019: история праздника, лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

День программиста празднуется на 256-й день года — 13 сентября, а если год високосный — 12 сентября.

Праздник «День программиста» в 2019 году отмечается 13 сентября, в пятницу.

День программиста празднуется на 256-й день года — 13 сентября, а если год високосный — 12 сентября. Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году — 365.

История праздника День программиста

Украинское правительство пока праздник официальным не признало, но в ряде стран День программиста входит в число государственных праздников.

Сегодня этот день неофициально отмечается в Израиле, Австрии, Германии, Канаде, Китае, Хорватии, Чехии, Франции, Австралии, Польши, Италии, Великобритании, США и многих других странах.

В марте на сайте Президента Украины была зарегистрирована петиция с предложением установить 13 сентября новый профессиональный праздников - День программиста.

"Сегодня без компьютера ничего не возможно сделать, банковские переводы, хирургические операции, электронные очереди, электронные билеты, голосование в советах, местные и государственные сайты, неужели мы не заслуживаем профессиональный праздник?", - пояснил свою позицию автор.

Программисты, как представители одной из самых высокооплачиваемых профессий, могут позволить себе праздновать свой профессиональный день в крупных масштабах. Хотя это происходит редко. В основном, люди собираются на различные вечера или корпоративы в компаниях, где они работают и там принимают подарки и пожелания.

Поздравления с днем программиста в стихах и прозе

Хакер, юзер, программист —

За компьютером артист!

Выдает лихие вещи,

Не поймешь его, хоть тресни!

Он с программами на «ты»

От «каспера» до «винды».

Что с процессором случится —

Каждый в гости к нему мчится.

Он решит любой вопрос,

Гениальный мега-мозг!

***

Программист, пришел твой день!

Оторвись от кода.

Знаешь, нам прочесть не лень

Для тебя и оду.

Развивайся и учись,

А ведь это круто.

Воплощай идеи в жизнь,

Одобряем труд твой.

Кнопку «грусть» не нажимай,

Радуйся, стремись, дерзай,

Умей вдаль смотреть, мечтай!

***

Программный код творишь,

Опутан проводами,

Замученный делами,

День ты и ночь сидишь.

Разблокировать систему,

Алгоритм какой создать —

В своем деле просто гений!

Он не умеет отдыхать!

Комп сейчас ты отодвинь!

Рискни оставить Vista,

У тебя — День программиста!

***

Пиши, пиши свои программы!

И клаву бей с упорством дятла,

И будь востребованным самым,

И за труды растет пусть плата!

А главное — всегда будь счастлив,

Любви большой тебе в реале!

Пароль поставь из пылкой страсти,

Чтоб конкуренты не взломали!

С Днём программиста. Желаю изобретательности, смекалки и креатива в работе, желаю благополучия, счастья и удачи в жизни. Пусть каждый твой день будет запрограммирован на успех, пусть в твоём организме стоит мощный антивирус от недугов, пусть твоя любовь надёжно будет запаролена от горечи обид.

С Днём программиста. Прорывов в работе, решительных действий, огромных возможностей, грандиозных достижений, разнообразия в жизни, абсолютного успеха, многогранного счастья души, многочисленных новых программ, интересных разработок, свободы выбора, таланта во всём!

Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.

Пускай все ваши виртуальные желания и мечты воплотятся в реальность. Желаю, чтобы ваша жизнь всегда была стабильной, без «крашей» и «вылетов». Пускай в ней не будет места скуке, унынию и тоске. Пускай в вашей голове всегда роятся куча файлов, знаний и проектов, которые будут складываться в новое, прогрессивное, интеллектуальное достояние нашей страны. С Днем программиста!

Поздравительные открытки и картинки с днем программиста