Ореховый Спас: что нельзя делать в этот праздник, приметы, традиции и поздравления
В 2019 году Ореховый, или Третий, он же Хлебный, Спас украинцы отмечают 29 августа, в четверг. Это — непреходящий праздник, то есть отмечается в одну и ту же дату из года в год.
В народе этот праздник называют Ореховым Спасом, поскольку к этому дню доспевали лесные орехи и их можно было заготавливать на зиму.
Третий Спас: история праздника
Третий Спас установлен православной церковью в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Отсюда и другие названия праздника – Полотняный Спас, Спас на полотне, Нерукотворный Спас.
По преданию, Иисус умыл лицо водой и затем вытер полотенцем, на котором отразился его лик. Это полотенце с нерукотворным изображением Спасителя исцелило обладателя Эдессы от смертельной болезни, что способствовало распространению там христианства.
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Что нельзя делать на Ореховый Спас
В этот день, как и в любой другой церковный праздник, нельзя устраивать шумные гуляния, ссориться, сквернословить, желать кому-либо зла, ведь оно может к Вам вернуться.
Под запрет на Третий Спас попадает и отказ в помощи нуждающимся.
Помните, что на Ореховый Спас нельзя отказываться от работы, поскольку это время сбора урожая.
Кроме того, наши предки верили, что 29 августа нельзя ходить в лес без оберега, ведь там в этот день можно встретить нечистую силу.
Традиции праздника Третьего Спаса
В старину говорили: «Первый Спас — на воде стоят; второй Спас — яблоки едят; третий Спас — на зелёных горах холсты продают», поэтому третий Спас ещё называли «Спас на холстах», «Спас на полотне», «Холщовый спас». В этот день было принято торговать холстами, полотнами.
29 августа святят новые колодцы. В этот праздник чистят к осени целебные источники, пьют подземную водицу, обходят колодцы кругами, как бы замыкая тёплое время года.
Также на Хлебный Спас пекут пироги из нового хлеба: «Третий Спас хлеба припас». С третьего Спаса начиналась и заготовка лесных орехов.
В этот день не проходили большие праздники, поскольку начиналась подготовка к завершению летних полевых работ до наступления дождей.
Ну, и помните, что в этот праздник, как и в любой другой церковный, ходят в церковь и молятся, а также святят орехи, яблоки, мед, хлеб.
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Ореховый Спас: приметы
В этот день улетают журавли, значит, на Покров придут морозы
Грозовой и беспокойный август называют предвестником долгой и теплой осени
Хорошая погода 29 августа – запасов хватит на всю зиму, поскольку она, по приметам, будет короткой
Хороший урожай на орехи в Третий Спас предвещает хороший урожай хлеба в будущем году
Поздравления с Ореховым Спасом в стихах, прозе, картинках и открытках
***
Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.
***
Пусть хлеб нового урожая будет вкусным для тебя и твоих близких. Пускай Господь бережет тебя и ты будешь всегда здоров и весел. От всей души поздравляю тебя с этим светлым праздником и желаю света в душе, добра и мира в доме, счастья и успеха в жизни.
***
Желаю щелкать, как орешки,
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.
Желаю урожай богатый
Собрать из добрых своих дел,
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый приспел.
***
На пороге последний — Третий Спас и лето близится к концу. На столе освященный сдобный хлеб и цельные орехи. Впереди богатая на урожай золотоволосая осень. Угощения на столе, близкие люди рядом. Остается пожелать любви и храни тебя, дорогой друг, Господь.
***
Прийшов Горіховий Спас,
Горіхів і хліба припас!
Урожай збираємо
І один одному бажаємо:
Щастя, радості, здоров'я,
Щоб ви до кожного з любов'ю
Ставилися і щоб вас
Всі поважали! В добрий час!
***
Хлебный Спас – светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.
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С Ореховым Спасом, со Спасом вас Хлебным
Я поздравляю! И жить вам безбедно
Желаю всегда, и жить в мире со всеми,
Чтобы Господь даровал вам Спасенье!