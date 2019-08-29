Ореховый Спас: что нельзя делать в этот праздник, приметы, традиции и поздравления

Ореховый Спас замыкает двухнедельный Успенский пост и является последним из Спасов, после Медового и Яблочного.

В 2019 году Ореховый, или Третий, он же Хлебный, Спас украинцы отмечают 29 августа, в четверг. Это — непреходящий праздник, то есть отмечается в одну и ту же дату из года в год.

В народе этот праздник называют Ореховым Спасом, поскольку к этому дню доспевали лесные орехи и их можно было заготавливать на зиму.

Третий Спас: история праздника

Третий Спас установлен православной церковью в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. Отсюда и другие названия праздника – Полотняный Спас, Спас на полотне, Нерукотворный Спас.

По преданию, Иисус умыл лицо водой и затем вытер полотенцем, на котором отразился его лик. Это полотенце с нерукотворным изображением Спасителя исцелило обладателя Эдессы от смертельной болезни, что способствовало распространению там христианства.

Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы: когда отмечается, традиции, приметы, что нельзя делать в этот праздник

Что нельзя делать на Ореховый Спас

В этот день, как и в любой другой церковный праздник, нельзя устраивать шумные гуляния, ссориться, сквернословить, желать кому-либо зла, ведь оно может к Вам вернуться.

Под запрет на Третий Спас попадает и отказ в помощи нуждающимся.

Помните, что на Ореховый Спас нельзя отказываться от работы, поскольку это время сбора урожая.

Кроме того, наши предки верили, что 29 августа нельзя ходить в лес без оберега, ведь там в этот день можно встретить нечистую силу.

Традиции праздника Третьего Спаса

В старину говорили: «Первый Спас — на воде стоят; второй Спас — яблоки едят; третий Спас — на зелёных горах холсты продают», поэтому третий Спас ещё называли «Спас на холстах», «Спас на полотне», «Холщовый спас». В этот день было принято торговать холстами, полотнами.

29 августа святят новые колодцы. В этот праздник чистят к осени целебные источники, пьют подземную водицу, обходят колодцы кругами, как бы замыкая тёплое время года.

Также на Хлебный Спас пекут пироги из нового хлеба: «Третий Спас хлеба припас». С третьего Спаса начиналась и заготовка лесных орехов.

В этот день не проходили большие праздники, поскольку начиналась подготовка к завершению летних полевых работ до наступления дождей.

Ну, и помните, что в этот праздник, как и в любой другой церковный, ходят в церковь и молятся, а также святят орехи, яблоки, мед, хлеб.

Читайте такжеЯблочный Спас 2019: когда, традиции, приметы, что святят и что нельзя делать в этот праздник

Ореховый Спас: приметы

В этот день улетают журавли, значит, на Покров придут морозы

Грозовой и беспокойный август называют предвестником долгой и теплой осени

Хорошая погода 29 августа – запасов хватит на всю зиму, поскольку она, по приметам, будет короткой

Хороший урожай на орехи в Третий Спас предвещает хороший урожай хлеба в будущем году

Поздравления с Ореховым Спасом в стихах, прозе, картинках и открытках

***

Если хлебом кормят вас —

На пороге Третий Спас,

Хлебный Спас, Ореховый.

Пусть придёт с успехами,

Щедрым урожаем,

Всем, чего желаем.

В каждый дом пусть принесёт

Радости на целый год.

***

Пусть хлеб нового урожая будет вкусным для тебя и твоих близких. Пускай Господь бережет тебя и ты будешь всегда здоров и весел. От всей души поздравляю тебя с этим светлым праздником и желаю света в душе, добра и мира в доме, счастья и успеха в жизни.

***

Желаю щелкать, как орешки,

Все испытания судьбы.

Желаю в ежедневной спешке

Не забывать свои мечты.

Желаю урожай богатый

Собрать из добрых своих дел,

Улыбок, дружеских объятий,

Ведь Спас Ореховый приспел.

***

На пороге последний — Третий Спас и лето близится к концу. На столе освященный сдобный хлеб и цельные орехи. Впереди богатая на урожай золотоволосая осень. Угощения на столе, близкие люди рядом. Остается пожелать любви и храни тебя, дорогой друг, Господь.

***

Прийшов Горіховий Спас,

Горіхів і хліба припас!

Урожай збираємо

І один одному бажаємо:

Щастя, радості, здоров'я,

Щоб ви до кожного з любов'ю

Ставилися і щоб вас

Всі поважали! В добрий час!

***

Хлебный Спас – светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.

***

С Ореховым Спасом, со Спасом вас Хлебным

Я поздравляю! И жить вам безбедно

Желаю всегда, и жить в мире со всеми,

Чтобы Господь даровал вам Спасенье!