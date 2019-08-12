Успенский пост: сколько будет длиться, что можно есть и чего не следует делать

Данный пост еще известен в народе как Спасовка. Он - один из самых суровых, но в то же время и самый приятный благодаря обилию свежих овощей и фруктов.

Успенский пост установлен православной церковью в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это единственный пост в церковном году, посвященный Деве Марии. Религиозный смысл Успенского поста - почитание и подражание Божьей Матери, которая, готовясь отойти в вечную жизнь, постоянно постилась и молилась.

Согласно церковному и народному календарям, Успенский пост - не летний, а осенний пост. Именно этот пост завершает церковный год и открывает дорогу осени. В народе он известен еще как Богородичный, Спасо-Богородичный или просто Спасовка.

Дата начала и длительность Успенского поста

Длится Успенский пост всего две недели - он является самым коротким из четырех христианских многодневных постов. Его начало и конец имеют фиксированные даты.

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В 2019 году, как и каждый год, Успенский пост начинается 14 августа. В этот день церковь чтит Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе же этот праздник называется Медовый Спас, или праздник Маковея, ведь верующие в этот день святят в храмах мед, маковые головки и фрукты, пекут пряники и пироги с медом и маком.

Завершается Успенский пост 27 августа. Уже 28 августа все ограничения в еде снимаются - в этот день верующие отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Правила питания на время поста

Несмотря на то, что Успенский пост - самый короткий в году, он считается одним из самых строгих, уступая по строгости только Великому посту.

Во время поста церковь рекомендует умеренное употребление пищи и питья, и при этом блюд не скоромных, а постных. Меню Успенского поста исключает мясо и мясные изделия, рыбу, морепродукты, яйца и молочные продукты.

Основу постного стола составляют богатые витаминами овощи и фрукты, которыми так богат август, а также хлеб, крупы, грибы, орехи и мед. Поэтому этот пост считается самым легким и самым приятным. Даже существует поговорка: "Петровка - голодовка, Спасовка - лакомка".

Хотя пост и считается безрыбным, есть один день, когда допускается кушать рыбу и морепродукты, а также выпить немного вина. Такое послабление поста разрешается 19 августа - в праздник Преображения Господня (в народе - Яблочный Спас).

Меню Успенского поста: недельный рацион

В понедельник, среду и пятницу церковный устав предусматривает сухоядение. Это означает, что можно употреблять сырую пищу, то есть блюда без термической обработки. В эти дни соблюдающие пост люди должны питаться хлебом, солью, сырыми овощами и фруктами, медом. При этом чай, кофе, компоты, кисели, отвары заменяются водой и соками.

По вторникам и четвергам разрешается потреблять вареную пищу. Но использовать растительное масло для приготовления блюд запрещено.

В субботу и воскресенье можно отваривать крупы и овощи, добавляя в блюда растительное масло. Также разрешается выпить немного вина.

Что нужно делать в период поста

Успенский пост - призыв к чистоте, непорочности, целомудрию и воздержанию, примером чего является Дева Мария. Дни этого поста следует проводить в молитве, не допускать злых мыслей, не ссориться с близкими, не гневаться на окружающих и не делать плохих поступков.

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Во время Успенского поста, как заповедует церковь, нужно регулярно посещать храм и хотя бы раз исповедоваться и причаститься. Следует примириться с теми, с кем случилась ссора или недоразумение. В целом на время поста стоит проявлять милосердие и снисхождение. И конечно же, надо соблюдать установленные церковными канонами ограничения в питании.

В данный пост желательно делать маленькие добрые дела: помочь соседям, посетить больных или сирот, поддержать нуждающихся, накормить бездомных животных.

Чего не следует делать в Успенский пост

Соблюдая все предписания по питанию, не стоит забывать, что главным в период Успенского поста должно оставаться воздержание от греха.

Так, церковью на время поста запрещаются различное разгульное веселье, пьянство. Нельзя ругаться, сквернословить и оскорблять людей. Рекомендуется отвлечься от телевизора, от излишней музыки и светской литературы.

В период Успенского поста запрещено гулять свадьбу. Церковь рекомендует ограничиться только росписью, а шумное празднование и венчание перенести на дни после завершения поста.

Что касается того, можно ли крестить ребенка в пост, то сказать однозначно, что существует такой запрет - нельзя. Но священнослужители отказываются проводить обряд из-за сильной загруженности в данный период.

Ранее УНИАН публиковал календарь питания на время Успенского поста, в котором указано, что и в какие дни разрешается есть.