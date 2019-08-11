День строителя в Украине: поздравления в стихах и картинках

День строителя 2019 Украина – а заодно и Россия, Беларусь и несколько других постсоветских стран – отмечают 11 августа.

День строителя - профессиональный праздник работников строительства и промышленности строительных материалов. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.

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Впервые День строителя отмечался в СССР 11 августа 1956 года. 6 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя». После распада СССР эта традиция в некоторых постсоветских республиках была утрачена. Лишь Россия, Армения, Белоруссия, Кыргызстан и Украина продолжают отмечать «День строителя» в тот-же день.

УНИАН подобрал лучшие поздравления с Днем строителя официальные, в прозе и стихах, коллегам и от руководителя, партнерам, мужчине и женщине.

День строителя 2019: поздравления с днем строителя в стихах

***

Праздник крепкого бетона,

Прочных касок и катка,

Металлического звона

И удара молотка.

Гвозди, дрель, шуруп, отвертка

И бульдозер — в самый раз!

С Днем строителя сегодня

Поздравляем мы всех вас.

Пусть цемент ложится ровно,

Пусть не падает стена.

И всегда пусть, в сказке словно,

Будет жизнь защищена!

***

С Днём строителя, строители!

И с дипломом, и любители.

Всех кто варит, заливает,

Штукатурит, утепляет,

Красит, месит, гвозди бьёт,

Плитку «ложит», пол кладет,

Пусть за труд вас уважают

И с лихвой вознаграждают.

Крепкого здоровья всем

И объектов без проблем!

***

Строитель — профессия древняя,

Не уменьшают века ее важность,

Меняются лишь технологии,

Материалы, декор и этажность.

И соблюдая традицию,

В летний денек восхитительный

С праздником славной профессии

Мы поздравляем строителей.

***

Построить дом — это не поле перейти,

О том прекрасно знают все и каждый.

Закалка ваша и профессии престиж

Достойны уважения всех граждан.

Растите небоскребы, как грибы,

А мост построить сможете в два счёта,

Вам не знакомы «лишь бы» да «абы» —

Ответственности требует работа.

Ко Дню строителя пускай судьба вручит

Радость и счастье. Пусть вас Бог хранит,

Успехом в жизни пусть вас наградит.

***

Вы – строитель. И это почетно.

Пожелаем удачи вам воз!

Вы возводите новое что-то

В летний зной, снегопад и мороз.

И в профессии вашей нелегкой

Я хочу от души пожелать

Птицей счастья парить перелетной,

Что такое усталость – не знать.

День строителя в Украине: поздравления в прозе

***

Всех строителей поздравляем с профессиональным праздником! Пусть ваш труд всегда будет востребован, по достоинству оценен. Пусть он всегда приносит вам удовольствие! Пусть в жизни будет всё ровно, гладко и не пыльно. Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной энергии, стойкости и достатка! Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы — лучшими, а работа складывается и принимается великолепно и легко!

***

Поздравляю всех, кто строит, с профессиональным праздником. Желаю всем прочного фундамента в жизни, добрых и крепких семейных стен, и качественного рабочего момента. Побольше вам, прибыльных проектов, всегда качественного кирпича и прочного цемента. Пускай работа будет не в тягость, а стабильность, достаток и здоровье приносят радость.

***

Уважаемые строители, от всей души желаю вам дальнейших профессиональных успехов! Усилиями представителей такой благородной профессии, как строитель, наша страна становится современной, комфортабельной и уютной – не теряя при этом свою историко-культурную ценность. Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким.

***

Спасибо вам, строители, за крышу над нашей головой! В ваш профессиональный праздник мы хотим выразить вам огромную благодарность за ваш тяжелый труд, который вы безропотно несете. Вы дарите нам надежность, тепло, дома, в которые имеем счастье приходить каждый день, создавать в них семьи и домашний очаг. Желаем счастья и радости в этом светлый День строителя!

Поздравления с Днем строителя 2019 в картинках

Смешные и шуточные поздравления с Днем строителя

***

Я хочу поздравить вас

С днем строителя сейчас!

Чтоб финансов было море

Вам дворцы желаем строить,

И здоровья вам, и сил,

Чтоб цемент полегче был,

Настроение пускай

Хлещет прямо через край

И в работе помогает,

Всех на стройке развлекает!

А еще как в доброй сказке

Вам желаем крепкой каски,

Чтобы все было отлично

Каждый день, круглогодично!

***

Ну, и где б мы жили без строителей?

В шалаше, в котором рай лишь с милым?

А в пещере, братцы, не хотите ли

Испытать терпение и силы?

Обеспечили строители нас домом,

Им оценок понаставим мы отличных!

Не боимся молнии и грома

Под защитой стен своих кирпичных!

***

Какой прораб! Вы только посмотрите:

Серьезный взгляд — надежный человек.

В своих руках ты держишь стройки нити,

Ты — дипломат, ты — тактик, ты — стратег.

Ты знаешь, как решить вопрос с начальством,

За качество ответственность несешь,

Следишь, чтоб не было на стройке разгильдяйства,

А если что, то и по матушке пошлешь.

Желаю, чтоб тебя в семье любили,

А за работу, пока вертится Земля,

Чтоб так тебя там «на верху» ценили,

Что поручили реставрацию Кремля.

С Днем строителя: видео