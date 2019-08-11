День строителя в Украине: поздравления в стихах и картинках
День строителя - профессиональный праздник работников строительства и промышленности строительных материалов. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.
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Впервые День строителя отмечался в СССР 11 августа 1956 года. 6 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя». После распада СССР эта традиция в некоторых постсоветских республиках была утрачена. Лишь Россия, Армения, Белоруссия, Кыргызстан и Украина продолжают отмечать «День строителя» в тот-же день.
УНИАН подобрал лучшие поздравления с Днем строителя официальные, в прозе и стихах, коллегам и от руководителя, партнерам, мужчине и женщине.
День строителя 2019: поздравления с днем строителя в стихах
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Праздник крепкого бетона,
Прочных касок и катка,
Металлического звона
И удара молотка.
Гвозди, дрель, шуруп, отвертка
И бульдозер — в самый раз!
С Днем строителя сегодня
Поздравляем мы всех вас.
Пусть цемент ложится ровно,
Пусть не падает стена.
И всегда пусть, в сказке словно,
Будет жизнь защищена!
***
С Днём строителя, строители!
И с дипломом, и любители.
Всех кто варит, заливает,
Штукатурит, утепляет,
Красит, месит, гвозди бьёт,
Плитку «ложит», пол кладет,
Пусть за труд вас уважают
И с лихвой вознаграждают.
Крепкого здоровья всем
И объектов без проблем!
***
Строитель — профессия древняя,
Не уменьшают века ее важность,
Меняются лишь технологии,
Материалы, декор и этажность.
И соблюдая традицию,
В летний денек восхитительный
С праздником славной профессии
Мы поздравляем строителей.
***
Построить дом — это не поле перейти,
О том прекрасно знают все и каждый.
Закалка ваша и профессии престиж
Достойны уважения всех граждан.
Растите небоскребы, как грибы,
А мост построить сможете в два счёта,
Вам не знакомы «лишь бы» да «абы» —
Ответственности требует работа.
Ко Дню строителя пускай судьба вручит
Радость и счастье. Пусть вас Бог хранит,
Успехом в жизни пусть вас наградит.
***
Вы – строитель. И это почетно.
Пожелаем удачи вам воз!
Вы возводите новое что-то
В летний зной, снегопад и мороз.
И в профессии вашей нелегкой
Я хочу от души пожелать
Птицей счастья парить перелетной,
Что такое усталость – не знать.
День строителя в Украине: поздравления в прозе
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Всех строителей поздравляем с профессиональным праздником! Пусть ваш труд всегда будет востребован, по достоинству оценен. Пусть он всегда приносит вам удовольствие! Пусть в жизни будет всё ровно, гладко и не пыльно. Желаем крепкого здоровья, сил, жизненной энергии, стойкости и достатка! Пусть инструмент будет точным и качественным, материалы — лучшими, а работа складывается и принимается великолепно и легко!
***
Поздравляю всех, кто строит, с профессиональным праздником. Желаю всем прочного фундамента в жизни, добрых и крепких семейных стен, и качественного рабочего момента. Побольше вам, прибыльных проектов, всегда качественного кирпича и прочного цемента. Пускай работа будет не в тягость, а стабильность, достаток и здоровье приносят радость.
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Уважаемые строители, от всей души желаю вам дальнейших профессиональных успехов! Усилиями представителей такой благородной профессии, как строитель, наша страна становится современной, комфортабельной и уютной – не теряя при этом свою историко-культурную ценность. Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким.
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Спасибо вам, строители, за крышу над нашей головой! В ваш профессиональный праздник мы хотим выразить вам огромную благодарность за ваш тяжелый труд, который вы безропотно несете. Вы дарите нам надежность, тепло, дома, в которые имеем счастье приходить каждый день, создавать в них семьи и домашний очаг. Желаем счастья и радости в этом светлый День строителя!
Поздравления с Днем строителя 2019 в картинках
Смешные и шуточные поздравления с Днем строителя
***
Я хочу поздравить вас
С днем строителя сейчас!
Чтоб финансов было море
Вам дворцы желаем строить,
И здоровья вам, и сил,
Чтоб цемент полегче был,
Настроение пускай
Хлещет прямо через край
И в работе помогает,
Всех на стройке развлекает!
А еще как в доброй сказке
Вам желаем крепкой каски,
Чтобы все было отлично
Каждый день, круглогодично!
***
Ну, и где б мы жили без строителей?
В шалаше, в котором рай лишь с милым?
А в пещере, братцы, не хотите ли
Испытать терпение и силы?
Обеспечили строители нас домом,
Им оценок понаставим мы отличных!
Не боимся молнии и грома
Под защитой стен своих кирпичных!
***
Какой прораб! Вы только посмотрите:
Серьезный взгляд — надежный человек.
В своих руках ты держишь стройки нити,
Ты — дипломат, ты — тактик, ты — стратег.
Ты знаешь, как решить вопрос с начальством,
За качество ответственность несешь,
Следишь, чтоб не было на стройке разгильдяйства,
А если что, то и по матушке пошлешь.
Желаю, чтоб тебя в семье любили,
А за работу, пока вертится Земля,
Чтоб так тебя там «на верху» ценили,
Что поручили реставрацию Кремля.