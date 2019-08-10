День строителя-2019: лучшие поздравления

Праздник был утвержден на официальном уровне указом президента в 1993 году.

В воскресенье, 11 августа, в Украине отмечают профессиональный праздник работников строительства и проектирования – День строителя. УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с этим праздником.

История Дня строителя

Праздник был утвержден на официальном уровне Указом президента № 273/93 в 1993 году в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.

Традиции на День строителя

В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием.

В Украине существует награда «Лучшему строителю», «За заслуги», именная награда от Министра и много других.

Кроме того, в День строителя есть и довольно необычные традиции. Например, был в ходу обычай посвящения новичков в профессию. Опытные строители предлагали "молодому" откусить кусочек хлеба с солью - это означало "пуд соли", который нужно съесть, чтобы освоить свою специальность.

Следующее испытание - подержать руки над чашей с огнем, так можно почувствовать, как "горит" будущая работа.

Ну и в финале ритуала новообращенный произносил клятву строителя. При этом на его голову надевали каску, по которой иногда ударяли кирпичом - к счастью, только символически.

Поздравления в прозе

Поздравляю с Днем строителя и хочу пожелать удачных проектов, плодотворной работы, интересных идей и успешных задумок. Пусть с каждым днем кирпичик за кирпичик прочно и крепко строится счастье твоей жизни, пусть неразрушимой будет стена твоих надежд и радости.

***

Строители, поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю могучего здоровья и удивительной выносливости. Потрясающих проектов и многочисленных заказов. Великолепной оплаты труда и приятного трудового процесса. Будьте довольны, счастливы и всегда готовы к лучшему будущему!

Поздравления в стихах

Праздник крепкого бетона,

Прочных касок и катка,

Металлического звона

И удара молотка.

Гвозди, дрель, шуруп, отвертка

И бульдозер — в самый раз!

С Днем строителя сегодня

Поздравляем мы всех вас.

Пусть цемент ложится ровно,

Пусть не падает стена.

И всегда пусть, в сказке словно,

Будет жизнь защищена!

***

Желаю в жизни, как в работе,

Фундамент строить, воздвигать.

Пускай он будет суперпрочным,

Чтобы никто не мог сломать!

Пускай кирпичики ложатся

Надежно, крепко, на века.

Пусть счастье будет в дверь стучаться.

Пусть станет жизнь твоя легка.

***

Постройте жизнь свою красиво

Из ярких камешков любви.

И всё пусть будет вам под силу,

Свернуть чтоб горы вы смогли.

Над головой пусть будет крыша,

Пусть станет крепостью семья,

В труде не будет отдых лишним.

Ура строителям, друзья!