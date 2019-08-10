День строителя-2019: лучшие поздравления
В воскресенье, 11 августа, в Украине отмечают профессиональный праздник работников строительства и проектирования – День строителя. УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с этим праздником.
История Дня строителя
Праздник был утвержден на официальном уровне Указом президента № 273/93 в 1993 году в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов. Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.
Традиции на День строителя
В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием.
В Украине существует награда «Лучшему строителю», «За заслуги», именная награда от Министра и много других.
Кроме того, в День строителя есть и довольно необычные традиции. Например, был в ходу обычай посвящения новичков в профессию. Опытные строители предлагали "молодому" откусить кусочек хлеба с солью - это означало "пуд соли", который нужно съесть, чтобы освоить свою специальность.
Следующее испытание - подержать руки над чашей с огнем, так можно почувствовать, как "горит" будущая работа.
Ну и в финале ритуала новообращенный произносил клятву строителя. При этом на его голову надевали каску, по которой иногда ударяли кирпичом - к счастью, только символически.
Поздравления в прозе
Поздравляю с Днем строителя и хочу пожелать удачных проектов, плодотворной работы, интересных идей и успешных задумок. Пусть с каждым днем кирпичик за кирпичик прочно и крепко строится счастье твоей жизни, пусть неразрушимой будет стена твоих надежд и радости.
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Строители, поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю могучего здоровья и удивительной выносливости. Потрясающих проектов и многочисленных заказов. Великолепной оплаты труда и приятного трудового процесса. Будьте довольны, счастливы и всегда готовы к лучшему будущему!
Поздравления в стихах
Праздник крепкого бетона,
Прочных касок и катка,
Металлического звона
И удара молотка.
Гвозди, дрель, шуруп, отвертка
И бульдозер — в самый раз!
С Днем строителя сегодня
Поздравляем мы всех вас.
Пусть цемент ложится ровно,
Пусть не падает стена.
И всегда пусть, в сказке словно,
Будет жизнь защищена!
***
Желаю в жизни, как в работе,
Фундамент строить, воздвигать.
Пускай он будет суперпрочным,
Чтобы никто не мог сломать!
Пускай кирпичики ложатся
Надежно, крепко, на века.
Пусть счастье будет в дверь стучаться.
Пусть станет жизнь твоя легка.
***
Постройте жизнь свою красиво
Из ярких камешков любви.
И всё пусть будет вам под силу,
Свернуть чтоб горы вы смогли.
Над головой пусть будет крыша,
Пусть станет крепостью семья,
В труде не будет отдых лишним.
Ура строителям, друзья!