День подруги: когда и как праздновать
Самой популярной и общепризнанной датой празднования Дня подруги остается 1 августа. В 2019 году это четверг, поэтому нет ничего страшного, если подруги соберутся вместе для празднования такой даты днем позже, вечером пятницы, а то и посвятят ему выходные.
День подруги 2019: история праздника
Во многих странах мира день подруги (в большинстве стран мир он называется Национальным днем подруг) отмечается уже долгие годы. Празднование сопровождается крупномасштабными встречами лучших подруг, девичниками, безудержным весельем и постоянными разговорами и вечности дружбы.
1 августа день подруги отмечают в США, а многие американские начинания успешно приживаются и в других странах мира. День подруги из Америки пришел в Испанию, Германию, Португалию и Великобританию. Приживается он и в Украине.
Август вообще насыщен подобными праздничными днями. В первое воскресенье месяца (на этот раз это 4 августа) отмечается День дружбы, а 15 августа - День лучших друзей. Поводов для того, чтобы друзья собирались и выражали друг другу свою любовь и преданность, в последний месяц лета хоть отбавляй.
Для настоящих верных подруг 1 августа в календаре - лишь еще один повод весело отметить свою дружбу.
День подруги: как праздновать
Как не крути, но в настоящее время практически у каждой девушки есть подруга, которую можно назвать лучшей. Женская дружба все же бывает! Конечно же! .. Ибо к кому, как не к подруге, вы можете позвонить и пожаловаться за испорченное платье, лишние 0,5 кг, поделиться впечатлениями о замечательной поездке с любимым на море, рассказать об очередной простуде вашего ребенка и обсудить пикантные подробности «деловой» встречи.
Лучшая подруга - та, которая будет слушать тебя в наиболее сложных ситуациях, которая сможет прийти на помощь в самые трудные минуты жизни и поддержать добрым словом и дельным советом.
На самом деле день подруги достаточно помпезный праздник и для того, чтобы это понять, достаточно лишь представить, как в один день по всему миру подруги обмениваются поздравлениями, подарками и открытками, говорят друг другу приятные слова и выражают благодарность за преданность и безотказность.
Несмотря на то, что день подруги 2019 не является государственным выходным, день подруг всегда отмечается с особым размахом и уникальным колоритом. Девушки встречаются на площадях, в кафе, заводят новые знакомства и мечтают вместе. Что может быть еще чудеснее? Да, безусловно, кто-то проявит желание провести этот день за просмотром любимого сериала, кто-то захочет совершить со своей подругой безумный поступок, а кто-то проведет весь вечер за чашкой кофе. А самое главное – не стоит забывать, что, несмотря на тот факт, что День подруг не является красным днем календаря, это все же выходной… Выходной для настоящих подруг.
Поздравления с днем подруги
***
Я с тобой давно дружу,
Без тебя я не могу,
Ты союзник верный мой,
Очень дорожу тобой!
Ты красива и умна,
Ты подруженька моя,
Мне с тобою повезло,
Мне с тобою хорошо!
И сегодня поздравляю,
С днем прекрасным, дорогим,
В этот день тебе желаю,
Чтоб сбывались все мечты!
Чтобы наша с тобой дружба,
Вечность точно прожила,
Чтобы ты моя подружка,
Улыбалась и цвела!
В общем, милая, родная,
С днем дружбы поздравляю я,
Тебя всем сердцем обожаю,
Не могу я без тебя!
***
Подружка, я поздравляю тебя с Международным днём дружбы и желаю тебе, дорогая, волшебства и сказок в жизни, большой удачи и любви, ярких красок и мгновений. Будь всегда гениальной, очаровательной, совершенной, вдохновлённой, а, главное — счастливой, подружка.
***
Тебя, моя подруга,
С Днем дружбы поздравляю,
Расширять свой круг
Друзей я пожелаю.
Пусть возводит дружба
Крепкие мосты,
Чтобы во всех странах
Друзей имела ты.
Пусть счастьем каждый друг
Поделится с тобой,
Пусть в любви и дружбе
Живет наш мир большой.
***
Так что, лучшие подружки, с праздником вас. Если вы отмечаете этот день, значит, на вас можно рассчитывать и вы верите в женскую дружбу!