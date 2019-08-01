День подруги: когда и как праздновать

В первый день августа все женщины празднуют День подруги. И хоть вопрос о женской дружбе - вечный повод для споров, лишний повод встретится и весело провести время с близким человеком не помешает.

Самой популярной и общепризнанной датой празднования Дня подруги остается 1 августа. В 2019 году это четверг, поэтому нет ничего страшного, если подруги соберутся вместе для празднования такой даты днем позже, вечером пятницы, а то и посвятят ему выходные.

День подруги 2019: история праздника

Во многих странах мира день подруги (в большинстве стран мир он называется Национальным днем подруг) отмечается уже долгие годы. Празднование сопровождается крупномасштабными встречами лучших подруг, девичниками, безудержным весельем и постоянными разговорами и вечности дружбы.

1 августа день подруги отмечают в США, а многие американские начинания успешно приживаются и в других странах мира. День подруги из Америки пришел в Испанию, Германию, Португалию и Великобританию. Приживается он и в Украине.

Август вообще насыщен подобными праздничными днями. В первое воскресенье месяца (на этот раз это 4 августа) отмечается День дружбы, а 15 августа - День лучших друзей. Поводов для того, чтобы друзья собирались и выражали друг другу свою любовь и преданность, в последний месяц лета хоть отбавляй.

Для настоящих верных подруг 1 августа в календаре - лишь еще один повод весело отметить свою дружбу.

День подруги: как праздновать

Как не крути, но в настоящее время практически у каждой девушки есть подруга, которую можно назвать лучшей. Женская дружба все же бывает! Конечно же! .. Ибо к кому, как не к подруге, вы можете позвонить и пожаловаться за испорченное платье, лишние 0,5 кг, поделиться впечатлениями о замечательной поездке с любимым на море, рассказать об очередной простуде вашего ребенка и обсудить пикантные подробности «деловой» встречи.

Лучшая подруга - та, которая будет слушать тебя в наиболее сложных ситуациях, которая сможет прийти на помощь в самые трудные минуты жизни и поддержать добрым словом и дельным советом.

На самом деле день подруги достаточно помпезный праздник и для того, чтобы это понять, достаточно лишь представить, как в один день по всему миру подруги обмениваются поздравлениями, подарками и открытками, говорят друг другу приятные слова и выражают благодарность за преданность и безотказность.

Несмотря на то, что день подруги 2019 не является государственным выходным, день подруг всегда отмечается с особым размахом и уникальным колоритом. Девушки встречаются на площадях, в кафе, заводят новые знакомства и мечтают вместе. Что может быть еще чудеснее? Да, безусловно, кто-то проявит желание провести этот день за просмотром любимого сериала, кто-то захочет совершить со своей подругой безумный поступок, а кто-то проведет весь вечер за чашкой кофе. А самое главное – не стоит забывать, что, несмотря на тот факт, что День подруг не является красным днем календаря, это все же выходной… Выходной для настоящих подруг.

Поздравления с днем подруги

***

Я с тобой давно дружу,

Без тебя я не могу,

Ты союзник верный мой,

Очень дорожу тобой!

Ты красива и умна,

Ты подруженька моя,

Мне с тобою повезло,

Мне с тобою хорошо!

И сегодня поздравляю,

С днем прекрасным, дорогим,

В этот день тебе желаю,

Чтоб сбывались все мечты!

Чтобы наша с тобой дружба,

Вечность точно прожила,

Чтобы ты моя подружка,

Улыбалась и цвела!

В общем, милая, родная,

С днем дружбы поздравляю я,

Тебя всем сердцем обожаю,

Не могу я без тебя!

***

Подружка, я поздравляю тебя с Международным днём дружбы и желаю тебе, дорогая, волшебства и сказок в жизни, большой удачи и любви, ярких красок и мгновений. Будь всегда гениальной, очаровательной, совершенной, вдохновлённой, а, главное — счастливой, подружка.

***

Тебя, моя подруга,

С Днем дружбы поздравляю,

Расширять свой круг

Друзей я пожелаю.

Пусть возводит дружба

Крепкие мосты,

Чтобы во всех странах

Друзей имела ты.

Пусть счастьем каждый друг

Поделится с тобой,

Пусть в любви и дружбе

Живет наш мир большой.

***

Так что, лучшие подружки, с праздником вас. Если вы отмечаете этот день, значит, на вас можно рассчитывать и вы верите в женскую дружбу!

С днем подруги: видео