День семьи в Украине: история и поздравления с праздником
Сегодня, 8 июля, в Украине отмечается День семьи. Это относительно молодой праздник, который начал отмечаться с 2012 года. А посвящен он, в первую очередь, любви, взаимопониманию, гармонии и верности.
День семьи 2019: история
День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля, приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии – покровителей семьи и любви в православии.
Благоверный князь Петр был вторым сыном муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на муромский престол в 1203 году.
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За несколько лет до этого князь Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сновидении князю было открыто, что его может исцелить Феврония, дочь "древолаза-бортника", который добывал дикий мед. Она жила в селе Ласковое в Рязанской земле.
Февронию слушались дикие животные, она знала свойства трав и умела лечить недуги, была красивой, благочестивой, мудрой и доброй девушкой. Князь пообещал жениться на ней после исцеления. Феврония исцелила князя, однако он не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, а Феврония вновь вылечила его и таки вышла за него замуж.
Когда Петр наследовал престол, бояре не захотели иметь княгиню из простого сословия, заявив ему: "Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром". Тогда пара на лодке отплыла по Оке и начала жить простой жизнью, наслаждаясь тем, что они вместе.
В Муроме же начались междоусобицы и убийства за престол. Тогда бояре опомнились, собрали совет и решили звать князя Петра. Князь и княгиня вернулись. Феврония же сумела заслужить любовь горожан.
В преклонных годах князь и княгиня приняли монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния. Они хотели умереть в один день и завещали положить их тела в одном гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня с тонкой перегородкой. Так и произошло – умерли они в один день и час – 25 июня (по новому стилю – 8 июля) 1228 года.
Примечательно, что существует также и Международный день семьи, который в 2019 году праздновался в среду, 15 мая.
Указ Президента "О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников" был подписан 30 декабря 2011-го. Эту дату отмечают только в Украине. В мире же есть День семьи, который большинство стран отмечает его 15 мая – эта дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1993 году.
А еще в Украине любят такие популярные семейные праздники как День матери, День отца и День защиты детей.
Как праздновать День семьи
Как отметить день семьи любви и верности? Обязательно обнимите и поцелуйте членов своей большой или маленькой семьи, скажите им теплые слова любви и уважения, поделитесь с ними своими чувствами и ощутите их важность для вас. А если в этот день вы находитесь далеко друг от друга, то обязательно отправьте поздравления и открытки с днем семьи всем родным и близким.
В этот день старайтесь уделить своим родным побольше внимания и подарить радостные эмоции.
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Вы также можете провести День семьи необычным способом. Предлагаем вам несколько вариантов:
– поменяйтесь ролями: пусть ваши дети попытаются побыть родителями, а вы – детьми (только не забудьте установить правила);
– выполните список желаний – составьте его всей семьей и за один день старайтесь воплотить как можно больше;
– устройте квест с необычным маршрутом, поделитесь на команды;
– приготовьте совместный ужин, поделив между собой обязанности.
В любом случае этот день – лишь повод провести время с семьей по-особенному. Дарите счастливые мгновения родным ежедневно, без лимитов и берегите своих близких.
День семьи в Украине 2019: поздравления
***
Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло,
Пусть царят в ней пониманье,
Уважение, добро.
И любовь и верность будут
В жизни вашей навсегда
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.
Ценностей на свете много,
Но семья главней всего.
И важней ее не будет
Ничего и никого.
***
Пусть семья для каждого из нас всегда будет на первом месте! Ведь настоящее счастье — это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку самого родного, самого близкого человека. Пусть в каждом доме звучит детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме счастье и мир!
***
Семья — это главный критерий, поверьте!
Цените семью! Берегите и верьте!
Семья — это дом, это дети, родные,
Родители славные и дорогие!
Любовь, понимание, забота и ласка...
Семья — это чудо и райская сказка,
Надежность, опора, стремление, успех,
И детский прекрасный, радостный смех!
***
В прекрасный праздник, День семьи 2019, спешу вас поздравить и пожелать хранить свой очаг и никогда не позволять ему гаснуть. А еще желаю любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и благополучия, добра и улыбок, причем не только, когда день семьи, но и каждый миг! Храните семейный уют и тепло, любите друг друга и дарите нежность.
***
Петр и Феврония
С золотых небес
Пусть пришлют сегодня нам
Пригоршню чудес.
В день июньский теплый
Самых дорогих
Поздравляем вновь мы
С праздником семьи.
Ведь с глубокой древности
Повелось, друзья, —
На любви и верности
Строится семья.