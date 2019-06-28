День Петра и Павла 2019: дата и обычаи празднования в Украине

Праздником в честь апостолов завершается Петров пост, поэтому в этот день можно начинать разговение - все ограничения в еде снимаются.

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла - один из важнейших праздников в православном календаре. В этот день чтят память святых апостолов Петра и Павла.

Когда празднуют

Праздник Петра и Павла (или в народе - Петров день) относится к непереходным, то есть отмечают его ежегодно в один и тот же день. Православные христиане празднуют его 12 июля 2019 года, а католики - 29 июня. Праздником в честь апостолов завершается Петров пост, поэтому в этот день можно накрывать пышный праздничный стол и начинать разговение.

День Петра и Павла: история и корни праздника

До того, как стать учеником Христа, Петр был рыбаком. Он занимался промыслом, пока его брат, будущий апостол Андрей Первозванный, не познакомил с Иисусом. После этого Симон (такое имя было у него тогда) принял крещение. Свою жизнь он провел в настановлении людей на истинный путь.

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Павел не был учеником Христа во время земной жизни Спасителя. Более того, Савл (как звали Павла до обращения в христианство) был гонителем христиан.

Оба апостола приняли мученическую смерть от рук язычников за распространение христианства. Неизвестно, умерли ли они в один и тот же день либо же Павел был казнен через год после смерти Петра, однако эта дата - 12 июля (29 июня по старому стилю) - стала днем ​​их памяти. Празднуя этот день, православная церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла.

Традиции и обычаи

Праздник Петра и Павла в народе считается поворотным днем ​​лета, после которого природа начинала готовиться к осени. Петров день издавна символизировал окончание купальских праздников и подготовку к сенокосу.

Украинцы всегда тщательно готовились к этому празднику: убирали во дворе, белили дома, украшали стены дома вышитыми полотенцами. Утром все шли в церковь.

На Петра обязательно пекли творожные мандрики. В разных регионах они имели разные варианты, но основной формой этого печенья были пончики из пшеничной муки и сыра. По легенде, именно мандрики были главной пищей Петра и Павла, когда они ездили по миру. Отсюда и происходит название данного лакомства.

В этот день традиционно принято было устраивать праздничные семейные обеды и проводить время, общаясь с близкими на природе. Также люди устраивали ярмарки с торгами, народные гуляния с танцами и песнями. А для молодежи это особенно большой праздник, так как закончился Петров пост, поэтому в клубе вечером уже будут танцы...

В некоторых местах день Петра считался праздником рыбаков, ведь апостол Петр везде известный как покровитель рыбной промышленности.

Приметы и поверья на Петров день

Праздник 12 июля - один из самых важных дней в году, когда примечали время уборки урожая и погоду до конца лета.

С днем Петра и Павла связаны такие народные приметы: