Сегодня в Украине отмечают День отца: открытки и поздравления
Сегодня в Украине впервые официально отмечают День отца.
День отца в Украине 2019
В мае уже экс-президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому этот праздник будут отмечать в третье воскресенье июня каждого года.
В этом году в Украине День отца отмечают 16 июня.
УНИАН собрал открытки и стихи, чтобы вы могли поздравить своих пап с праздником.
Поздравления с Днем отца
Ты отец — глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С днем отца, тебя родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!
***
Папочка, поздравляю тебя с днём отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце — вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои, и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.
***
Поздравляю с днем отца,
Счастья я тебе желаю.
Нет любви моей конца,
Лучший ты, я твердо знаю!
Папа, только не болей
И почаще улыбайся.
Ты печалиться не смей
И невзгодам не сдавайся.
***
Вот папин день и наступил.
Хочу, чтоб радость он дарил,
Добра, здоровья на года,
Любви взаимной навсегда.
И чтоб печали не касались,
Друзья надежными остались,
Удачи, счастья без конца.
Любимый папа, с Днем отца!
***
Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!
День отца: открытки
Как сообщал УНИАН, День отца был утвержден в нашей стране с целью создания и развития благоприятных условий по укреплению института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей, а также содействие популяризации семейного образа жизни, формирование ответственного отцовства и материнства.