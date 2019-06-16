Сегодня в Украине отмечают День отца: открытки и поздравления

Сегодня впервые в Украине отмечают день отца на официальном уровне.

Сегодня в Украине впервые официально отмечают День отца.

День отца в Украине 2019

В мае уже экс-президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому этот праздник будут отмечать в третье воскресенье июня каждого года.

В этом году в Украине День отца отмечают 16 июня.

УНИАН собрал открытки и стихи, чтобы вы могли поздравить своих пап с праздником.

Поздравления с Днем отца

Ты отец — глава семьи,

Лучше в мире не найти.

Ты и друг наш, и учитель,

Мамин ты телохранитель.

С днем отца, тебя родной,

Мы гордимся все тобой!

Тебе здоровья мы желаем,

И крепко-крепко обнимаем!

***

Папочка, поздравляю тебя с днём отца! Желаю тебе счастья, чтобы жизнь была в радость и не съела рутина, чтобы было здоровье крепким, а сердце — вечно молодым. Пускай судьба почаще награждает за все старания твои, и всегда оберегает, что бы не случилось, и где бы ни был ты. Желаю, чтобы удача всегда была тебе верна, и было радостным каждое мгновение.

***

Поздравляю с днем отца,

Счастья я тебе желаю.

Нет любви моей конца,

Лучший ты, я твердо знаю!

Папа, только не болей

И почаще улыбайся.

Ты печалиться не смей

И невзгодам не сдавайся.

***

Вот папин день и наступил.

Хочу, чтоб радость он дарил,

Добра, здоровья на года,

Любви взаимной навсегда.

И чтоб печали не касались,

Друзья надежными остались,

Удачи, счастья без конца.

Любимый папа, с Днем отца!

***

Быть хорошим отцом — самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать всё это с любовью и терпением — такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!

День отца: открытки

Как сообщал УНИАН, День отца был утвержден в нашей стране с целью создания и развития благоприятных условий по укреплению института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей, а также содействие популяризации семейного образа жизни, формирование ответственного отцовства и материнства.