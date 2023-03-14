Это вторая магнитная буря в этом месяце. Предполагается, что она будет средней по степени воздействия на людей.

В марте 2023 произойдет несколько магнитных бурь, одна из которых - 15 числа. Ее эксперты оценивают как среднюю. Рассказываем, на какие знаки Зодиака она повлияет сильнее всего.

Лев

У представителей этого знака Зодиака 15 марта будет не очень веселое настроение. Они будут думать о своих проблемах, морально подавлять себя, придумывая новые проблемы.

Астрологи уточняют, что ситуация не является критичной, поскольку негативные мысли уйдут уже через несколько дней - сразу после того, как магнитная буря закончится.

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Весы

У Весов будет прослеживаться тотальное нежелание работать и что-то вообще делать. Им будет хотеться лежать на диване, смотреть фильмы и вообще ни с кем не общаться. Однако учитывая то, что воздействие магнитных бурь попадает на разгар рабочей недели, обеспечить себе такой "отпуск" будет сложно.

Стрелец

Стрельцы - третий знак, который будет в зоне риска в ближайшие дни. В период с 15 по 18 марта у них могут быть неприятности в личной жизни или на работе, проблемы со здоровьем, ссоры с близкими. Например, о себе могут напомнить хронические болезни.

Еще одна проблема - раздражительность. У и без того слишком эмоциональных Стрельцов в период магнитной бури будет много негативной энергии, которую нужно куда-то направить.

Напомним, названы знаки Зодиака, которые будут очень счастливы в апреле.

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