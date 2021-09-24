Имя Ия очень редкое, но эзотерики утверждают, что оно воздействует на судьбу

Ия - греческое имя, переводится как "фиалка". Это редкий случай, когда такое малое количество букв создает неповторимое звучание и лаконичность имени. Часто Ией называют Евдокию, но, конечно же, это не одно и то же.

Ранее мы рассказывали о том, что значит имя Анна, а сегодня поговорим об одном из самых редких имен.

Ия - характер в детстве и юности

Ия растет не самым активным, но позитивным и светлым ребенком. Правда, с детства привыкает выпрашивать, поэтому, если это не прекратить, может быть не приучена к труду. В юношестве Ия склонна к одиночеству - наедине с собой ей гораздо интереснее, чем в обществе. Уделяет время только тем наукам и событиям, которые ей интересны. Часто действует "за спиной", так как на открытое противостояние не способна.

Для Ии важно научиться преодолевать трудности самостоятельно и контролировать эмоции. Только так у нее получится добиться в жизни успеха.

Ия в любви и карьере

Читайте такжеТоп-5 знаков Зодиака, которые могут найти свою любовь в сетиВырастая, Ия становится мудрой и хитрой женщиной. Она умеет манипулировать людьми, а понять это сможет только мужчина с очень развитой логикой и стабильной позицией в жизни. Улыбчивая и спокойная, Ия быстро завоевывает доверие окружающих.

Знает, чего хочет от жизни и, несмотря ни на что, семимильными шагами идет по карьерной лестнице. То же самое происходит и в жизни - Ия знает, какой спутник ей нужен, и не разменивается на кого попало. При этом, астрологи уверены, что счастливой у нее получится быть только с уравновешенным, самодостаточным и умным мужчиной.

Астрология имени Ия

Лучше всего себя чувствуют девочки, которые родились под знаком Весы. Покровительствует им Меркурий. В качестве камня-талисмана лучше всего выбрать лазурит, а в одежде или интерьере отдавать предпочтение синему цвету.

Ия - совместимость с мужскими именами

Крепкий союз, семейное счастье, любовь, взаимопонимание и уважение Ия получит с мужчиной по имени Аким, Ян, Ярослав, Адам, Святослав, Георгий, Виктор и Савва.

Парни по имени Геннадий, Эдуард, Илья, Аскольд или Александр подарят Ие яркие эмоции, неизгладимые впечатления и обоюдную страсть. Но, увы, до брака дело, скорее всего, не дойдет.

Встречаться с мужчинами по имени Алан, Григорий, Тимур или Михаил вообще не стоит, так как совместимость равна практически нулю и пара не найдет общих точек соприкосновения.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева