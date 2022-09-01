Козерогам, по прогнозам экспертов, будет везти во всех сферах жизни.

Вот и наступил первый день осени, поэтому астрологи составили гороскоп для знаков Зодиака, которых ждут кардинальные перемены в жизни. Речь идет о представителях трех зодиакальных созвездий.

Гороскоп на сентябрь 2022 - Телец

Тельцы, готовьтесь, сентябрь 2022 года подарит вам много сюрпризов. Одиноких представителей и представительниц знака Зодиака ждет судьбоносная встреча. Поэтому не ленитесь выходить в свет и будьте готовы к тому, что любовь накроет вас с головой.

Что ждет Дев в сентябре 2022 года

Этот знак Зодиака станет настоящим баловнем судьбы в сентябре. Ожидается заманчивое предложение, пристав на которое, вы коренным образом измените жизнь. Это будет касаться как личных, так и карьерных вопросов. Кроме того, вскоре ожидается денежный поток - ваш труд будет достойно вознагражден.

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Козерог: знак Зодиака поймает удачу за хвост

Козероги, держитесь, вскоре вам будет везти во всех сферах жизни - на работе ожидается в сентябре если не повышение, то хорошая премия. Личная жизнь будет тихой в спокойной, с нотками романтики. Кроме того, наконец-то "растворятся" все проблемы со здоровьем.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок сделала прогноз на сентябрь для всех знаков Зодиака. Она перечислила неблагоприятные дни месяца.

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