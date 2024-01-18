Для кого-то этот период будет сложным.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых конец зимы может стать или самым ярким периодом в их жизни, или очень плачевным. Детальнее читайте в материале.

Лев

Эта зима просто волшебная для представителей этого знака Зодиака. Им все удается с легкостью и в работе, и в личной жизни. Они в таком ударе, что могут совершить настоящий прорыв. Во-первых, это касается карьеры. Львы могут занять более высокую должность, а вместе с ней и улучшить свое финансовое положение. Во-вторых, они могут пойти под венец и решиться на зачатие ребенка.

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Козерог

Для Козерогов конец зимы будет непредсказуемым. Сюрпризы они, конечно, не очень любят, но то что подготовила для вас судьба, точно не оставит вас равнодушным. Вы можете просто расслабиться и получать удовольствие. Наконец-то Козероги получат желаемое и им не придется ничего для этого делать. Считайте, что это вознаграждение за труд и терпение.

Близнецы

А вот для Близнецов конец зимы станет катастрофическим. Они могут потерять работу, любимого человека и друзей. Это будет период "черной полосы", когда от представителей этого зодиакального созвездия все отвернутся. Вам стоит просто переждать и перетерпеть. Позже будет лучше, а пока вам стоит проявить силу воли.

Напомним, только два знака Зодиака засыплет деньгами в этом месяце.

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