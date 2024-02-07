Их ждут неприятные события.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым середина февраля сулит неожиданные события. Изначально это может вызывать страх, однако позже вы поймете, для чего это было вам дано.

Рак

Раки могут столкнуться с предательством друга. Конечно, вам будет неприятно, однако его поведение - отражение вашего. Возможно, ранее вы сильно обидели этого человека и даже не попытались объясниться. Скорее всего, он долго копил в себе обиды, и уже в ближайшее время выплеснет их на вас. Это будет хорошим уроком для Раков, чтобы они поняли, как не нужно себя вести с людьми.

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Телец

Тельцы порой бывают очень эгоистичными, вспыльчивыми, нервными и раздраженными. Все это сказывается на их близком окружении. Уже в феврале может произойти ситуация, когда вы в очередной раз сорветесь на своих родных. Они не станут молчать и резко поставят вас на место. Более того, они могут прекратить с вами любое общение. Вы рискуете остаться в одиночестве.

Стрелец

У Стрельцов могут возникнуть проблемы на работе и дома. Вам стоит понять, что не все воспринимают ваш сарказм, поэтому с некоторыми людьми нужно общаться более мягко. Если вы не осознаете это в ближайшее время, то можете серьезно поплатиться за свой длинный язык.

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