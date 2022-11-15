Если вы не знаете, как назвать ребенка девочку в 2023 году - УНИАН подскажет.

Обычно родители со всей серьезностью подходят к выбору имени для своего ребенка. Эксперты в сфере эзотерики предупреждают, что имя не только должно быть благозвучно с фамилией и отчеством, но и пророчить малышу хорошую судьбу.

В материале УНИАН вы узнаете, как назвать девочку, чтобы была счастливой.

Оливия

У девочек, рожденных под именем Оливия, очень много хороших черт характера. Во-первых, они добросовестные. Эти малышки растут хорошими и светлыми людьми, совершают добрые поступки, умеют радоваться успехам другим. В них отсутствует ген злости и зависти. Их жизненная дорога будто усеяна лепестками роз, смягчающими путь даже при падении. Во-вторых, они очень ответственные. Поэтому обычно Оливии добиваются карьерных высот и хорошо устраиваются в жизни.

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Эмма

Имя Эмма имеет несколько происхождений. С еврейского оно переводится как "Бог с нами", с латыни - "драгоценная", с арабского - "верная". Все эти обозначения уже говорят сами за себя. Эммы становятся лучшими женами и матерями, ведь на них всегда можно положиться и довериться им. Они не способны на предательство и ложь, что делает их еще и очень хорошими подругами.

Стелла

Стеллы чаще других становятся настоящими "звездами". Они очень трудолюбивы, у них стальной характер и сильный дух. Эти девушки способны добиться абсолютно любых вершин. Окружающих они покоряют своей харизмой, добротой и улыбчивостью. С этими дамами комфортно находиться рядом.

Хлоя

Это имя греческого происхождения, которое наделяет его обладательницу самыми прекрасными качествами. Главный плюс девушек, рожденных под именем Хлоя, - они во всем видят позитив. Поэтому их жизненный путь чаще всего гладкий. Это настоящие оптимистки, которые не тратят свою энергию на ненужные склоки, ссоры, выяснения и прочее.

Стефания

Стефании с малых лет проявляют сдержанность и организованность. В более зрелом возрасте эти качества им очень помогают как в работе, так и в личной жизни. Однако эти девушки очень самовлюбленные, что свидетельствует о том, что они не позволят окружающим нарушать их личные границы. Они умеют отстаивать свою позицию и регулярно доказывают свое превосходство.

Напомним, женщины с этими именами - мечта любого мужчины.

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