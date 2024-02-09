Макс Гордеев уверен, что это была инициатива самого Залужного.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Фёдорович Залужный официально уволен. 8 февраля 2024 года такой указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Объясняя, зачем уволили Залужного, Зеленский сказал, что украинской армии нужны перемены. Поэтому теперь его должность будет занимать Александр Сырский.

Почему ушел Залужный - отставка главнокомандующего ВСУ

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Мольфар Макс Гордеев уверен, что Залужного уволили по его инициативе. В комментарии УНИАН он сказал:

"Залужного не уволили. Он сам ушел. Это 100%. Но чтобы люди не подумали, что он каким-то образом бросает Украину, он договорился с Зеленским, что его якобы уволят. Все потому, что генерал Залужный устал эмоционально и физически, он за два года почти исчерпал все свои ресурсы. Но в основном проблема в том, что ему не давали делать то, что он хотел. Морально это его просто "вытянуло".

Гордеев добавил, что Вселенная просто так не убирает с высоких постов таких людей как Валерий Залужный.

"Мы застряли на одном месте, и ту тактику, которая с самого начала была у Залужного, невозможно было поддерживать, потому что, к сожалению, не все было так, как он себе видел", - отметил мольфар.

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