Эта весна будет сложной для них.

Астрологи назвали два знака Зодиака, у которых все будет очень плохо уже этой весной. В их жизни наступает "черная" полоса, которая может привести эти знаки в состояние отчаяния.

Скорпион

У Скорпионов наступает сложный период. У них могут возникать ссоры с коллегами, кризисы в отношениях со второй половинкой и другие проблемы дома. Кроме того, вы можете попасться на удочку мошенников, которые с легкостью обведут вас вокруг пальца, если вы будете рассеяными.

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Астрологи советуют вам держать руку на пульсе и думать головой перед тем, как что-то сделать. Помните, что неверный шаг может очень дорого вам стоить.

Водолей

У Водолеев также наступает непростой период. Однако он больше будет касаться творческого кризиса. У вас будет такое ощущение, что все валится с рук, ничего не получается, новых идей нет и карьерного продвижения тоже.

По мнению астрологов, вам стоит немного перезагрузиться. Отправьтесь за город на мини-отдых, проведите время в уединении и подумайте о будущем. Тогда есть шанс, что вы сможете все наладить. А если будете поддаваться апатии, то вскором времени рискуете оказаться на самом дне.

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