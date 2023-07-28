Астрологи выделяют конкретные проблемы этих знаков, которые разрушают их карму.

Звезды, под которыми мы родились, наделяют нас не только хорошими качествами, но и достаточно негативными. Например, трех знаков Зодиака постоянно преследуют кармические проблемы. Как утверждают астрологи, звезды наделили их тяжелой энергетикой. И вот о каких знаках идет речь.

Лев

Люди, рожденные под этим знаком, очень часто авторитарны. Их эгоизм и напыщенность значительно сказываются на карме. Львы ошибочно считают, что все вокруг должны к ним прислушиваться и им подчиняться, но самая главная проблема Львов - абсолютное неумение признавать свою вину.

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Как объясняют астрологи, признание вины и извинения очищают карму человека, а отрицание вины очень портит ее.

Львы часто оскорбляют своих близких, друзей или даже незнакомцев, но слишком тщеславны, чтобы извиниться. Более того, они даже не допускают мысли, что могут быть виноватыми. Рано или поздно такой подход заканчивается для Львов отсутствием близких людей, а их браки разрушаются из-за эгоизма и агрессивности.

Стрелец

Основная проблема Стрельцов - это склонность лгать и манипулировать для достижения своих целей в жизни. Все это сказывается на карме Стрельцов очень негативно, особенно учитывая регулярность этой тактики. Очень часто испорченная карма вылезает боком представителям этих знаков. Поэтому, стоит задуматься, почему у вас внезапно началась черная полоса в жизни.

Астрологи говорят, что Стрельцам надо научиться осознавать цинизм использования лжи и манипуляций. Да, это может принести кратковременную выгоду, но негативно скажется на их судьбе в целом. Вместо этого стоит стремиться к более честному и моральному поведению, чтобы очиститься кармически и избежать испытаний.

Рыбы

Неожиданно, но проблемы с кармой есть у добрых и милых Рыб. Их карму портит привычка перекладывать ответственность на других людей. Рыбы склонны обвинять своих близких, коллег и друзей во всех своих неудачах. Карма очень страдает от этого, но может улучшиться, если представители этого знака научатся искать объективные причины своих проблем.

Не ждите помощи от других, будьте ответственны за свои действия и поступки. Только тогда ваша жизнь значительно улучшится.

Напомним, что ближайшие выходные (с 29 по 30 июля) подарят представителям двух знаков Зодиака шанс встретить свое счастье. Они найдут любовь всей своей жизни и смогут начать отношения, которые принесут только радость. Кому повезет и как не упустить редкий шанс - читайте в материале.

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