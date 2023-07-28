Им очень повезет, ведь судьба даст представителям этих знаков Зодиака шанс начать новые отношения.

Ближайшие выходные (с 29 по 30 июля) подарят представителям двух знаков Зодиака шанс встретить свое счастье. Они найдут любовь всей своей жизни и смогут начать отношения, которые принесут только радость. Кому повезет и как не упустить редкий шанс - читайте ниже.

Телец

Тельцы будут невероятно счастливы. Вы можете закрутить новый роман, который подарит массу приятных впечатлений. Помимо этого, эти отношения помогут вам найти баланс, которого вам так часто не хватает.

Однако прежде чем с головой уйти в роман, убедитесь в том, что точно готовы ко всему этому. Возможно, вы все еще надеетесь на "запасной аэродром" и не отпускаете отношения с другим человеком. Пришло время все решить.

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Стрелец

Стрельцам придется отправиться в командировку или же съездить в другой город по каким-то другим делам. Поначалу им покажется, что путешествие будет скучным и даже утомительным. Однако не спешите отказываться!

На выходных вы можете встретить свою любовь. А потому не упускайте шанс познакомиться с новыми людьми. Среди них будет человек, который принесет вам много счастья, важно лишь не упустить момент и довериться своему сердцу.

Напомним, ранее стало известно, что суперлуние в августе обсыплет деньгами три знака Зодиака.

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