Этой зимой стоит быть очень осторожными.

Экстрасенс Яна Пасынкова определила ход событий в Украине этой зимой. Карты Таро показали, что массированные атаки со стороны России будут продолжаться.

Кроме того, существует серьезная опасность для жилых многоэтажных домов. По словам эксперта, РФ будет наносить по ним удары. Могут быть разрушения.

"И не одна (опасность, - УНИАН), а три. Конечно, не дай Бог, чтобы это произошло, но угроза есть", - сказала Пасынкова в интервью УНИАН.

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Она добавила, что сейчас очень важно помогать украинской армии. Пасынкова убеждена, что военные смогут пережить эту зиму, если украинцы продолжат донатить и помогать не словом, а делом.

Также эксперт сказала о том, что Украина продолжит получать помощь от США, поэтому не стоит паниковать по этому поводу. А вот что касается F-16, у Пасынковой тоже оптимистический прогноз.

"На этот счет у меня ответ лучше, чем можно себе представить. Но я не могу этого говорить. Все, что мы получим, мы будем хранить в секрете", - подытожила экстрасенс.

Напомним, ранее экстрасенс ответила, победит ли Украина в войне с Россией.

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