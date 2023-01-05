Украину ждет сложный год, отметила Людмила Хомутовская.

Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская предупредила, что Россия может совершить новый удар по Украине в ближайшие дни - на Рождество, 6 и 7 января. При этом она назвала приблизительно, куда будут целиться россияне.

"Ждем еще один "прилет". Очень сильно "фонит" юг, центр Украины. И есть вариант, что будут попадания по западной Украине, но в меньшей степени", - рассказала она в интервью УНИАН.

По прогнозу таролога, Украину ждет сложный год и не только из-за войны:

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"Здесь стоит даже не тема войны, а экономическая ситуация в стране. Все увидят, что у нас все перестало работать, разве что один бизнес. Возможен и глобальный политический конфликт в стране. К осени он будет только нарастать. Я не думаю, что это будет еще один Майдан. Скорее, это быстро закончится, будет какая-то смена".

Вместе с тем Хомутовская добавила, что "самое страшное" Украина уже прошла, хотя ситуация в энергосистеме, как она прогнозирует, не улучшиться до марта.

"То, что Россия завтра-послезавтра перестанет стрелять - не правда. Она будет наносить удары до последнего дня, пока не будет достигнут мир. Где-то больше, где-то меньше, но они будут стрелять постоянно".

Ранее экстрасенс и таролог Роман Шептицкий спрогнозировал, что в период рождественских праздников можно ожидать обострение активных боевых действий в Украине.

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