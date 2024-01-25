Астрологи Алексей и Анна Сухановы эксклюзивно для УНИАН составили прогноз на февраль 2024 года и выяснили, что ждет Украину в этот период.

Совсем скоро наступит февраль - месяц, в котором два года назад Россия развязала полномасштабное вторжение. Стоит ли ожидать неприятных "сюрпризов" от страны-агрессора, что будет происходить на фронте, и к чему нам нужно быть готовыми, - рассказали астрологи Анна и Алексей Сухановы.

Давая прогноз на январь, эксперты разделили его на две части. В первой части шла речь о том, что с 1 января 2024 года по 16 января 2024 года будет напряженный период. Возможно снижение активности армии РФ. В это время увеличивается вероятность поступления новых военных и финансовых ресурсов в Украину, а также военная подготовка новых людей за пределами страны...

Мы видим, что в это время снизилась активность военных наступательных действий. Однако, так как период напряженный, было усиление активности ракетных атак. В это время усилились мобилизационные процессы для формирования новых военных соединений и возможности демобилизации существующих. 4 января Комитет Верховной Рады Украины начал рассмотрение нового Закона о мобилизации. В этот же день Германия отправила в Украину первый пакет военной помощи на сумму 1,5 миллиарда евро. В него вошли противотанковые ракеты, переносные зенитно-ракетные комплексы и боеприпасы. 12 января премьер-министр Великобритании огласил о военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда фунтов на 2024 год. В неё вошли противотанковые ракеты, реактивные системы залпового огня, бронетехника и боеприпасы.

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В их астропрогнозе на вторую часть января говорилось следующее:

"С 16 января 2024 года по 10 марта 2024 года - напряженный период. Этот период продолжит процессы поступления и накопления ресурсов, но с возможными задержками и замедлением. Возможно увеличение расходов Украины на закупку и производство боеприпасов и ожидание их поступления. Военная активность может проявиться как со стороны Украины, так и России, но скорее всего без стратегических успехов, только местные бои. В России в это время может возрастать пессимизм и желание завершить войну, а также могут возникнуть внутренние конфликты и протесты…"

Несмотря на то, что новый годовой период в Украине только начался, однако мы уже замечаем, как он начал себя проявлять. Мы видим, что с 16 января военные действия снова активировались в Донецкой и Харьковской областях. Несмотря на то, что где-то противник имел небольшой тактический успех, однако это не стратегический успех и в глобальном плане никак не влияет на общую ситуацию.

В январе, в Украине были значительные успехи, которые заставили Россию пересмотреть стратегию военных действий с использованием авиации. Речь идет про сбитие самолета радиолокационной разведки A-50 и повреждение Ил-22, также Украина продолжила уничтожать РЛС в Крыму. Данные важные успехи уже начали вызывать пессимистичное настроение у россиян. Мы также видим возникновение протестов и внутренних конфликтов в России. Речь идет о протестах в Башкортостане РФ. Астрологи уверены, что данная тенденция будет развиваться дальше.

Прогноз на февраль 2024

В феврале 2024 года эксперты не ожидают каких-то стратегических успехов в военных действиях как со стороны Украины, так и со стороны России. Украина будет продолжать находиться в состоянии постепенного аккумулирования ресурсов. В политическом плане в этом месяце стоит ожидать увеличение поддержки Украины со стороны наших партнеров, а также увеличение военной и финансовой помощи. При этом сама политическая атмосфера, как внутри Украины, так и в других странах, а также в международных организациях, будет насыщена новыми яркими конфликтами.

В целом, в феврале будет сложно достигать соглашений и идти на уступки и компромиссы. В связи с этим может быть увеличение различных протестных настроений в разных частях мира. В феврале также стоит ожидать активизации различных военных действий не только в Украине, но и в мире. Увеличивается также и вероятность различных землетрясений.

Также Сухановы говорят, что Россия будет пытаться атаковать энергетическую систему Украины:

"Рассматривая ситуацию в Украине в сфере энергетики, в этом месяце, можно сказать, что несмотря на то, что Россия будет стараться атаковать энергетическую систему Украины, положение будет лучше, чем в прошлом году. Ситуация с ЗАЭС также будет находиться в стабильном состоянии. Возможны какие-то провокации и небольшие нарушения в работе, однако без серьезных последствий".

В феврале в Украине также большая вероятность различных политических и коррупционных скандалов и разоблачений.

В этом месяце будет более сложная его первая половина с 1 по 14 февраля, вторая половина более спокойная.

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