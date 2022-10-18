На фронте ситуация обострится, прогнозирует астролог.

В период с 19 до 25 октября на фронте в Украине ожидается эскалация боевых действий, также повысится риск терактов и обстрелов городов.

Такой прогноз сделала астролог Елена Зимовец.

По ее словам, с 19 октября Солнце будет находиться в квадратуре с Плутоном.

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"Этот аспект добавляет непримиримости в ситуации, радикализуя настроения. Это время борьбы за власть, можно столкнуться с безапелляционностью, грубостью, несправедливостью, с теми, кто злоупотребляет своей властью, не считаясь с законами и принципами. Конфронтация с властями, силовыми структурами может принимать жёсткие формы. Есть вероятность силовых столкновений, подавления протестных выступлений", – отметила Зимовец.

"На фронте эти энергии приводят к эскалация боевых действий, а решения одного человека, командира может играть более важную роль, чем обычно, в обстоятельствах и их следствиях. В это время также повышается вероятность контакта с преступным миром. Или будет искушение совершить противоправное действие, чего нужно не допустить. Избегайте районов с высоким уровнем криминогенности. Повышается риск терактов, обстрелов городов. Также это время когда повышается аварийность, травматизм, нужна осторожность при вождении транспорта, особенно в дни вблизи 19 и 25 октября", – добавила астролог.

Когда закончится война в Украине: прогнозы астрологов

Астролог и хиромант Владимир Бадиян прогнозирует, что полномасштабная война в Украине должна закончиться в середине февраля 2023 года. На этот период, как он предусматривает, должны прийтись переговоры и завершение боевых действий.

Астролог Александра Ивашина уверена, что большая часть украинских территорий может быть освобождена уже 30 октября 2022 года, как раз в тот период, который станет для нашей страны судьбоносным.

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