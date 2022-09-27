Эксперт сделал расклад на картах таро и отметил, что в Донецкой области ситуация лучше, чем в Луганской.

Известный украинский экстрасенс и таролог Макс Гордеев дал прогноз касательно ситуации с войной на Донбассе. Так, он рассказал, что для Луганской области выпали негативные карты.

В конце сентября и начале октября Украина будет поставлять туда гуманитарную помощь, которая поможет оставшимся жителям выживать. В Донецкой области ситуация немного другая, речь идет даже об освобождении некоторых территорий.

"Ситуация лучшем чем в Луганской области. Есть и негативные моменты, но и позитивных очень много. 60%, а то и 70% будут принадлежать Украине. И уже через четыре месяца может произойти победа в этой области. Поэтому будем ждать и держать кулачки", - сказал Гордеев.

Отметим, ранее Гордеев предупредил об опасности ракетного обстрела Запада Украины. Так, он заявил, что Львов и Львовскую область ждет опасность, а вот в соседних регионах все будет относительно стабильно и безопасно.

Напомним, что таролог назвала месяц, когда Украина может победить оккупантов.

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