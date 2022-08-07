Астролог опечалила прогнозом для украинцев на август.

Астролог Ксения Базиленко заявила, что август будет переломным моментом в войне с Россией. По ее словам, украинцам нужно собрать всю свою волю в кулак и выдержать такое нелегкое время.

Об этом сообщает УНН.

"Особенно сильный астрологический показатель, который приведет к этой ситуации, – сочетание Марса, Урана и северного узла. Это редкое соединение. Оно действует так же, как и затемнение. Марс – это действия и поступки, северный узел – это цель нашего развития, Уран – планета больших внезапных перемен, ведь он реформатор. Это сочетание несет в себе как большие возможности, так и большие разрушения для всего мира, особенно в политическом и экономическом направлениях. Эти сложные изменения необходимы для эволюции и дальнейшего развития", – говорит астролог.

Она добавила, что для Украины август принесет вспышку боевых действий, учащение ракетных обстрелов, повышение цен. Особенно это будет ощутимо в первой половине августа.

"Каждому из нас следует выбрать правильную стратегию поведения. Наши импульсивность, вспышки гнева, агрессия сейчас будут очень опасны и могут привести к тяжелым личным последствиям", - добавила эксперт.

Напомним, ранее экстрасенс определила судьбу самых "смертельных" городов Украины.

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