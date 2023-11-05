По словам эксперта, это может произойти в 30-х годах.

Астролог Яна Тимощук рассказала, что полномасштабная война в Украине, развязанная Россией, может закончиться в ближайшее время, однако полный мир пока не настанет.

"Все беды Украины закончатся из-за трех смертей правителей этого мира. Сейчас идет передел мира. Мироуправление меняется. У Украины есть возможность в течение двух месяцев остановить военные действия. Уйдет ли она по этому сценарию? Посмотрим", - сказала Тимощук на своем YouTube-канале.

Она добавила, что самый сложный период для Украины закончится только в 2026 году. При этом, как продолжила эксперт, может быть еще одна большая война.

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"Это война в 30-е годы, которая может ожидать Украину. Война может быть не только с Российской Федерацией, может быть совсем другой участник", - отметила астролог.

Когда закончится война в Украине - прогноз Влада Росса

Астролог Влад Росс рассказал, что 4 ноября Марс перейдет в знак Зодиака Стрелец. В этот период начнется более благоприятный для нас период.

"Только тогда можно будет надеяться, что война затихнет или закончится. До 24 ноября боевые действия будут только обостряться, будет что-то неимоверное, как это сейчас происходит под Авдеевкой", - сказал астролог.

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