По словам эксперта, в августе 2022 будет непросто.

Астролог Анна Ефремова составила прогноз для Украины и определила, что нас ждет уже в августе 2022 года.

По ее словам, в августе от российских оккупантов могут пострадать учебные заведения. Не исключено, что Россия забросает ракетами места массового скопления школьников или студентов.

Также она предсказала возможную потерю нескольких украинских городов. В оккупации могут быть и другие города, не только Мариуполь, Херсон, Мелитополь...

При этом она уточнила, что уже в сентябре 2022 года ситуация в стране изменится.

"Радует одно: после сентября ситуация должна меняться в лучшую сторону", – написала астролог в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее астролог спрогнозировала скорое обострение войны в Украине. Ангелина Вакулина добавила, что с конца июля и до конца лета в Украине активизируются боевые действия. Поэтому не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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