По словам астроэксперта, вскоре наша страна начнет контрнаступление.

Астролог Влад Росс прогнозирует, что самая сложная ситуация в Украине из-за войны произойдет во время соединения Марса и Урана, которое произойдет в конце июля - начале августа 2022.

"Найдет коса на камень, Украина начнет жестко контратаковать, а затем и вовсе пойдет в атаку", - поделился в эфире "Знай 24" астроэксперт.

По его словам, в сентябре после 4-го числа в Украине будет хорошая ситуация, в это время будет очерчена победа нашей страны.

"И, конечно к этому времени будет многое происходить. И, конечно, в конце июля - начале августа может ожидаться некая "курская дуга", - говорит Росс.

На вопрос ведущей, каким путем победит Украина в этой войне - военным или политическим, астролог отметил, что до сентября вряд ли будут переговоры, сейчас звезды говорят о военной победе.

Напомним, астролог Анна Карпеева прогнозирует новую поворотную точку в войне в Украине, она ожидается в конце июле - начале августа. По ее словам, это будет кризисный момент.

Вас также могут заинтересовать новости: