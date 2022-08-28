ВСУ должны как следует запастить и приготовиться.

Астролог Ирина Звягина спрогнозировала в сентябре "передышку" на войне в Украине: контрнаступления пока не будет.

Свой прогноз она опубликовала в Facebook.

"Сентябрь дает передышку (вот только какой она будет?), чтобы все запасти, приготовить и систематизировать. Главное, чтобы это успели сделать ВСУ. Октябрь пожестче будет", – предупредила астролог. Відео дня:

Говоря о новолунии, которое наступило 27 августа, Звягина отметила, что погода в сентябре будет некомфортной, но зато уйдет жара:

"Пустые знаки Воды, к сожалению, не обещают спасительных дождей. В природе и мире людей наблюдается усталость, изможденность. И Меркурий уже замедляет скорость перед разворотом в ретро. Теперь нужны терпение и дальновидность. Контрнаступления пока не будет, но часть территорий будут возвращены назад под контроль ВСУ".

Ранее астролог Ирина Звягина спрогнозировала, что развязанная война в Украине не закончится до конца текущего года: скорее всего, боевые действия затянутся до лета 2023-го.

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