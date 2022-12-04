По словам астролога, первая половина зимы будет сложной для Украины.

Астролог Влад Росс дал неутешительный прогноз относительно войны в Украине. По его словам, Россия может устроить еще несколько массированных обстрелов.

Как сообщает "Главред", Росс акцениторал внимание на том, что самыми опасными днями являются вторник и среда. По его словам, еще полмесяца будет сохраняться опасность ракетных ударов по всей Украине, однако к Новому году ситуация немного наладится.

"Вторником управляет Марс, а средой – Меркурий. России хватит еще на два-три раза, чтобы осуществить массированный обстрел, а к Новому году нам станет гораздо легче", - сказал астролог.

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Эксперт добавил, что перемирия на фронте не будет. При этом ВСУ будут уничтожать "вторую армию мира". Также на российской армии неблагоприятно скажется весь зимний период, ведь они начнут замерзать, так как у них ничего нет.

"ВСУ нужно воспользоваться этим моментом и уничтожить российских оккупантов, когда все российские военные напьются на Новый год", - добавил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс раскрыл "кровожадные" планы Путина на декабрь.

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