По его словам, эта зима будет очень сложной.

Астролог Влад Росс рассказал, что зима в Украине будет сложной. Поэтому жителям страны стоит сразу понимать, чего ожидать и что с этим делать.

В комментарии УНИАН эксперт заявил, что президент России Владимир Путин хочет оставить украинцев не только без света и воды, но и без газа. Соответственно, готовить еду будет проблематично. Да и с отоплением могут возникнуть сложности.

"Путин все будет делать для того, чтобы не было газа. Но самое главное - он хочет захватить Ровенскую АЭС", - отметил Росс.

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Также он уточнил, что жителям городов-миллионников стоит на время уехать из дома, желательно за границу.

"Жители Киева, Одессы, Львова, Харькова, Днепра могут замерзнуть зимой. Из этих городов нужно уехать", - подытожил астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, ответит ли НАТО на попадание российских ракет на территорию Польши.

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