Известный астролог Влад Росс назвал даты, когда Украина может окончательно победить в развязанной Россией войне. По его словам, украинцы услышат заветное "Мы победили!" уже совсем скоро.
"Февраль и март 2023 года будут самыми переломными месяцам в войне. И уже летом следующего года мы узнаем, что Украина полностью победила Россию. Произойдет это как раз в тот период, когда Уран войдет в дом недвижимости", - сказал Росс в комментарии УНИАН.
Такое мнение Росса разделяет и астролог Владимир Бадиян. Он также говорит о том, что в 2023-м году где-то до середины февраля будут какие-то серьезные изменения либо в плане переговоров, либо большого затишья.
"Еще в декабре будет небольшое затишье. Но, скорее всего, от трех до шести месяцев закончится война", - уточнил Бадиян.
Напомним, ранее астролог Яна Эзотеричка заявила, что побег оккупантов из Херсона может быть ловушкой. Однако, по ее словам, это исторический момент, который может изменить ход войны.