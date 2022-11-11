Это может произойти уже летом 2023 года.

Известный астролог Влад Росс назвал даты, когда Украина может окончательно победить в развязанной Россией войне. По его словам, украинцы услышат заветное "Мы победили!" уже совсем скоро.

"Февраль и март 2023 года будут самыми переломными месяцам в войне. И уже летом следующего года мы узнаем, что Украина полностью победила Россию. Произойдет это как раз в тот период, когда Уран войдет в дом недвижимости", - сказал Росс в комментарии УНИАН.

Такое мнение Росса разделяет и астролог Владимир Бадиян. Он также говорит о том, что в 2023-м году где-то до середины февраля будут какие-то серьезные изменения либо в плане переговоров, либо большого затишья.

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"Еще в декабре будет небольшое затишье. Но, скорее всего, от трех до шести месяцев закончится война", - уточнил Бадиян.

Напомним, ранее астролог Яна Эзотеричка заявила, что побег оккупантов из Херсона может быть ловушкой. Однако, по ее словам, это исторический момент, который может изменить ход войны.

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