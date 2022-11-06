Астролог Влад Росс рассказал, над какими городами в ноябре нависла серьезная опасность. По его словам, беспокоиться стоит жителям Кременчуга и Запорожья.
В комментарии "Главреду" эксперт отметил, что в этих городах высока вероятность масштабных атак. Что именно могут "бомбить" оккупанты? По мнению Росса, пострадать могут инфраструктура и мосты:
"Особенно велика опасность в Кременчуге. Также вселяет тревогу все, что касается Запорожья и Запорожской АЭС. ЗАЭС "родилась" 1 ноября, и, судя по ее гороскопу, есть угроза, что она будет взорвана, а радиоактивный пепел начнет разноситься ветрами по всей Украине. В ноябре существует опасность заражения большой территории".
При этом Влад Росс уверен, что в этой войне победит все же Украина. В ноябре нас ждет дипломатическая победа, которая приведет к миру.
Напомним, ранее астролог Влад Росс ошарашил прогнозом на ноябрь. По его словам, оккупанты могут захватить еще одну АЭС. Он отметил, что россияне хотят оставить украинцев без электроэнергии.