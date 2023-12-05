По ее словам, Украина вернет оккупированные территории, но не военным путем.

Астролог Людмила Халанская определила судьбу территорий, которые Россия оккупировала во время войны, развязанной в Украине.

По ее словам, некоторые территории вернутся под контроль Украины, однако Крым не будет ни украинским, ни российским.

"Крым впоследствии, в 30-х годах, не будет ни украинским, ни российским. Российским он перестанет быть не раньше 2025 года. Поэтому военным путем мы его не отвоюем. И это было понятно из астрологии еще до начала полномасштабного вторжения", - сказала астролог в комментарии "Главреду".

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Что касается остальных оккупированных территорий, то они вернуться под контроль Украины, но не раньше 2025 года. Для этого в России должны произойти радикальные изменения, уточнила эксперт.

"То есть также не военным путем", - говорит Халанская.

Напомним, ранее астрологи назвали даты, когда Россия может завершить войну. По их словам, это может произойти уже в 2024 году.

"В России в это время может возрастать пессимизм и желание завершить войну, а также могут возникнуть внутренние конфликты и протесты", - говорят астрологи.

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