Астролог Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро и определила, что 24 февраля Россия вновь предпримет попытку наступления на Украину. Это будет один из самых опасных дней.
По словам эксперта, Россия продолжит мобилизировать людей. Также есть энергия наступления, что говорит о том, что у нас будет много огня и потерь.
"Энергия на наступление есть. В течение трех месяцев они будут мобилизировать еще людей. События будут ускоряться, к сожалению, мы будем иметь много потерь. Идет энергия Огня - это сильное завоевание. Люди перемещаются и уезжают, города опустошаются", - сказала Тимощук на своем YouTube-канале.
Она добавила, что не менее тяжелыми для нас будут март и апрель. А вот ближе к лету ситуация в Украине будет более благоприятной.
Где вскоре будет кровавая "мясорубка"
Астролог Влад Росс назвал города, где оккупанты будут особо жестокими в ближайшее время. Он сказал, что они хотят захватить Киев, и могут зайти со стороны Чернигова.
Также в зоне риска оказалась Донецкая область. По словам Росса, оккупанты хотят взять Славянск и Краматорск.