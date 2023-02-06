По словам Яны Тимощук, Россия повторит попытку наступления.

Астролог Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро и определила, что 24 февраля Россия вновь предпримет попытку наступления на Украину. Это будет один из самых опасных дней.

По словам эксперта, Россия продолжит мобилизировать людей. Также есть энергия наступления, что говорит о том, что у нас будет много огня и потерь.

"Энергия на наступление есть. В течение трех месяцев они будут мобилизировать еще людей. События будут ускоряться, к сожалению, мы будем иметь много потерь. Идет энергия Огня - это сильное завоевание. Люди перемещаются и уезжают, города опустошаются", - сказала Тимощук на своем YouTube-канале.

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Она добавила, что не менее тяжелыми для нас будут март и апрель. А вот ближе к лету ситуация в Украине будет более благоприятной.

Где вскоре будет кровавая "мясорубка"

Астролог Влад Росс назвал города, где оккупанты будут особо жестокими в ближайшее время. Он сказал, что они хотят захватить Киев, и могут зайти со стороны Чернигова.

Также в зоне риска оказалась Донецкая область. По словам Росса, оккупанты хотят взять Славянск и Краматорск.

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