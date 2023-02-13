Яна Тимощук отметила, что россияне надеются на рывок.

Таролог Яна Тимощук раскрыла подлые планы российских оккупантов на ближайшие две недели. Она отметила, что стоит ожидать наступления на отдельных участках.

"Есть энергетическое потребление. Во всяком случае это привести в упадок, то есть полностью, чтобы ложилась какая-то история с экономикой, с людьми. Это может быть и заражение, кстати, потому что я очень много сейчас вижу, что идет как химическое какое-то заражение, какое-то применение оружия, то есть это нечестное ведение военных действий при этом они все-таки надеятся на рывок. Этот рывок может означать наступление в каких-то определенных зонах", - считает таролог

При этом она указала, что даже возможна оккупация россиянами новых населенных пунктов.

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"Здесь будет активно проявлять себя планета войны Марс, которая указывает на сильное противостояние. То есть это идет сильная схватка. Они действительно это обсуждают и здесь даже идут определенные жертвы, которые есть в тех или иных регионах, к сожалению", - подытожила Тимощук.

Как ранее сообщал УНИАН, астролог Влад Росс назвал самые опасные города, где в ближайшее время могут быть прилеты вражеских ракет. По его словам, в зоне риска оказался и Киев, несмотря на то, что именно в столице самая лучшая система защиты.

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