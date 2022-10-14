По словам экстрасенса, до ноября-декабря Украина получит полное преимущество над российскими войсками.

Экстрасенс и мольфарка Елена Стеценко ответила на вопрос, который интересует каждого украинца, - когда завершится война в Украине.

В интервью YouTube-каналу FEDOR TV она огорчила подписчиков: война не сойдет на нет до нового 2023-го года.

"Война не закончится (до начала 2023-го, - УНИАН.)... Война будет продолжаться, потому что сейчас только начинается преимущество ВСУ", - подчеркнула мольфарка. Видео дня

По словам экстрасенса, до ноября-декабря Украина получит полное преимущество над российскими войсками. А затем астроэксперт прогнозирует освобождение некоторых оккупированных сейчас украинских территорий, в частности в Запорожской и Херсонской областях.

Когда закончится война в Украине: прогноз Хаяла Алекперова

Ясновидящий и экстрасенс Хаял Алекперов в проекте "Как ты?" ответил на вопрос ведущего Григория Решетника, когда в Украине закончится война.

"Я не Бог, разумеется. Где-то я увидел март-апрель, эти месяцы. Я могу ошибаться, но вот в это время что-то будет. Дальше я не могу увидеть. Это хорошие эмоции ушли. Где - то после марта хорошие эмоции", - прогнозирует экстрасенс.

Вас также могут заинтересовать новости: