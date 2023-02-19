В понедельник, 20 февраля, Водолеям стоит готовиться к переезду, в их жизни могут наступить глобальные перемены. А Девам карты Таро сулят огорчения и проблемы. Что ждет другие знаки Зодиака в понедельник - читайте ниже.
Овен
Овнам карты Таро сулят стресс. Вас ждут неожиданные события, к которым вы будете не готовы. Не пытайтесь что-то изменить.
Телец
Тельцов ждет непростой бой. Вам придется бороться за место под солнцем и доказывать свою правоту.
Близнецы
В жизни Близнецов начнется праздник. Вы можете не переживать и не бояться, этот день принесет только положительные эмоции.
Рак
Карты Таро прочат Ракам день ценных советов. Вам стоит прислушаться к тому, что говорят окружающие. В их словах будет немало умных мыслей.
Лев
Львам стоит отпустить обиды и научиться прощать своих обидчиков. Вы слишком зацикливаетесь на негативе, живите проще.
Дева
Девы рискуют оказаться в озере их собственных слез. Карты Таро пророчат, что вы будете грустить безо всяких поводов, создавая проблемы из воздуха.
Весы
20 февраля Весы будут порхать над облаками. Вы обретете силу и уверенность в себе, не теряйте это настроение.
Скорпион
Карты Таро сулят Скорпионам счастье. Вы можете отдохнуть от суеты и насладиться приятными моментами в кругу своей семьи.
Стрелец
Стрельцов ждет разочарование на работе. Вы можете понять, что вас совсем не ценят. Примите этот удар и не останавливайтесь на своем пути к успеху, просто сделайте выводы.
Козерог
Карты Таро советуют Козерогам помочь тем, кто в этом нуждается. Вы достаточно сильны и можете взять на себя проблемы более слабых людей.
Водолей
Водолеев ждут перемены. Возможно, вам придется переезжать и искать новый дом. Однако это случится не из-за плохих событий, а из-за того, что ваша жизнь налаживается.
Рыбы
Рыбам выпал редкий шанс. Вы можете загадать желание, которое обязательно сбудется. В этот день вы действительно можете мечтать и визуализировать все, чего хотите.
Напомним, ранее экстрасенс предсказала новую большую войну в Украине.