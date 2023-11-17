Это может произойти уже совсем скоро.

Экстрасенс Яна Пасынкова рассказала, что в следующем году планируется большое отступление российских оккупантов с украинских территорий. По ее словам, будет определенная волна, которая всплывет с нашей земли.

Пасынкова добавила, что уже в марте 2024 года нам удастся освободить некоторые территории. Остальные мы также освободим, это лишь вопрос времени.

"В первую очередь наши воины освободят территории, которые больше всего пострадали за время войны - города, которые расположены у воды, и города, где есть стратегически важные объекты. Например, там, где Запорожская АЭС или какой-то химический завод или другое опасное предприятие", - сказала Пасынкова в интервью УНИАН.

Видео дня

Кроме того, она назвала слабые места оккупантов. Во-первых, это все, что связано с водой. Также экстрасенс обращает внимание на их технику, которая на первый взгляд кажется большой и мощной.

"На самом деле она вся гнилая, старая и дырявая. Дам сейчас такой философский ответ. Чем больше шкаф - тем громче он падает. Еще одно слабое место оккупантов - предстоящая смена власти в России", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее экстрасенс ответила, когда Украину прекратят бомбить.

Вас также могут заинтересовать новости: