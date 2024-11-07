Мольфар ответил, когда прекратится огонь в Украине

По его словам, после периода испытаний Украину ждет восстановление.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, когда прекратятся обстрелы. Он говорит, что сейчас атаки неизбежны, однако справедливость восстановится.

Карта Башни - разрушение и новая реальность

Первой при раскладе карт Таро Гордееву выпадает Башня, которая символизирует неизбежность разрушений.

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"Эта карта говорит о том, что будущие атаки могут привести к значительным изменениям в инфраструктуре страны. Обстрелы имеют целью не только физическое уничтожение, но и создание психологического давления. Чувствуется мощная энергия, которая побуждает врага к новым атакам, стремясь сломать нашу силу и волю. Однако Башня в Таро всегда имеет еще одно значение - очищение. Это знак того, что старые структуры и подходы, возможно, будут разрушены, но вместо них вырастет что-то новое и более сильное. Это непростой путь, но он ведет к внутреннему обновлению", - говорит мольфар.

Карта Силы - непоколебимая воля украинского народа

Следующей в раскладе он увидел карту Силы, указывающую на огромный внутренний потенциал и крепкий дух украинцев. Она говорит о выносливости и стойкости, которая есть в каждом гражданине, несмотря на постоянные атаки. Эта карта подсказывает, что Украина сможет противостоять любым попыткам сломить ее волю.

"Я вижу в народе силу, которая помогает выстоять даже в самые темные времена, когда враг пытается посеять страх и отчаяние. Сила украинцев становится щитом, который защищает страну от внешней агрессии", - добавил Гордеев.

Карта Колесницы - активное сопротивление и движение вперед

Колесница, по словам мольфара, символизирует активное движение и решительность. Это знак, что Украина не только обороняется, но и активно противостоит агрессии, ища новые пути защиты и укрепления обороноспособности. Эта карта намекает на новые инициативы, которые могут возникнуть как ответ на обстрелы: от улучшения системы ПВО до объединения международных сил. Колесница также говорит о союзниках, которые, возможно, еще не полностью проявили себя, но готовы поддержать. Карта показывает, что движение вперед возможно, но требует от украинцев сосредоточенности и решительности.

Карта Повешенного - время размышлений и жертв

Повешенный в Таро символизирует период ожидания и жертв, когда необходимо взглянуть на ситуацию с другой стороны, продолжил мольфар. Эта карта показывает, что Украина сейчас находится в состоянии вынужденного ожидания и нуждается в выдержке. Она указывает на то, что, возможно, часть запланированных изменений или действий еще не ко времени, и это требует от нас терпения. Эта карта также говорит о готовности людей жертвовать ради общего блага. Каждый украинец сейчас становится частью большой энергетической волны, готовый к действиям, если это приведет к лучшему будущему.

Карта Луны - неопределенность и скрытые угрозы

Карта Луны в раскладе указывает на скрытые опасности и обман, которые могут появиться в будущем. Она намекает на то, что противник может действовать неочевидными методами, сохраняя определенные стратегические намерения в тайне. Луна говорит о времени, когда не все является таким, каким кажется, и когда важно сохранять ясность мыслей и доверять интуиции. Это карта, предупреждающая о ловушках и подсказывающая украинцам не поддаваться панике или манипуляциям. Эта энергия требует от каждого из нас быть осмотрительным, не доверять первым впечатлениям и искать правду в деталях.

Карта Суда - восстановление справедливости

Суд - это карта восстановления справедливости, окончания одного этапа и начала другого. Она символизирует процесс очищения, когда все испытания будут оценены, и каждый получит должное.

"Я чувствую, что после периода испытаний Украину ждет восстановление. Это карта, которая говорит о том, что Украина выйдет из этого времени очищенной, с новой силой. Ее народ, закаленный испытаниями, получит новый уровень духовной силы и понимания своего предназначения. Суд также может означать международную поддержку и справедливость, которая, возможно, проявится в виде новых союзов и помощи", - говорит мольфар.

Карта Солнца - победа и светлое будущее

Последняя карта в раскладе - Солнце, символизирующее победу, надежду и восстановление.

"Я вижу, что этот тяжелый период закончится, и Украину ждет светлое будущее. Солнце указывает на время, когда тьма развеется, и народ Украины сможет жить в спокойствии и гармонии. Эта карта обещает обновление, радость и ощущение победы, к которой украинцы шли через многочисленные испытания", - добавил Гордеев.

По словам Гордеева, его видения подсказывают, что Украину ждет нелегкий период, полный вызовов и боли, однако этот путь ведет к духовному росту и победе. Карты Таро показывают, что хотя атаки могут продолжиться, каждое испытание закаляет нацию и приближает ее к новой реальности, где она станет еще сильнее и мудрее. Объединение, поддержка и вера в светлое будущее помогут пройти этот путь.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord13

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