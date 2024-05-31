Под угрозой четыре города.

Мольфар Макс Гордеев рассказал, что в ближайшее время Россия может активизировать ракетные обстрелы по городам Украины. По его словам, больше всего будут страдать четыре города.

"Харьков, Днепр и Запорожье подвергаются наибольшей опасности. Эти города расположены в стратегически важных регионах и могут стать целями для новых атак. Харьков, как один из крупнейших городов на востоке Украины, уже неоднократно подвергался обстрелам. Днепр и Запорожье играют ключевую роль в логистике и снабжении украинской армии", - сказал мольфар в интервью УНИАН.

Он добавил, что летом 2024 года ситуация может обостриться, и жителям этих городов рекомендуется быть готовыми к возможным эвакуациям и усилить меры безопасности.

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Также Гордеев говорит, что, скорее всего, Киев тоже останется под угрозой новых атак в ближайшие недели.

"Вижу, что система противовоздушной обороны города будет активно работать, но риск ракетных ударов и диверсий остается высоким. Жителям следует соблюдать осторожность, регулярно проверять состояние убежищ и быть готовыми к возможным эвакуациям. Усиление мер безопасности поможет минимизировать последствия возможных атак", - добавил мольфар.

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