Мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал, какие планы у России на ближайшее время, продолжатся ли массированные обстрелы, какие города могут пострадать, и что будет с энергетикой.

Макс, на днях Россия снова устроила страшный массированный обстрел. Что по этому поводу говорят энергии, долго ли еще это будет продолжаться?

Мощные энергетические потоки предсказывают Украине нелегкие испытания до конца этого месяца. Надвигающаяся атмосфера полна напряженности и тревоги, а энергетические карты Таро открывают таинственные, но тревожные символы, которые подсказывают, что ближайшие недели могут принести волну новых угроз и вызовов, касающихся безопасности городов, стабильности инфраструктуры и энергоснабжения.

Какую опасность готовит враг для городов?

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До конца этого месяца угроза обстрелов для украинских городов будет расти с каждым днем. Вражеские силы могут усилить атаки, и, как свидетельствуют карты Таро, разрушения могут быть масштабными. Карта Башни, выпавшая в раскладе, открывает перед нами символ внезапного слома, катастрофических разрушений и неожиданных ударов. Этот знак особенно тревожен, ведь он говорит об обстрелах, которые могут быть направлены на важные инфраструктурные объекты, нарушая привычный ритм жизни, пугая людей и создавая атмосферу тревожного ожидания. Разворачивающаяся ситуация будет непредсказуемой: некоторые города могут оказаться под непрерывным давлением, что вызовет не только физические разрушения, но и сильный эмоциональный стресс для их жителей.

Что ждет энергетику страны? Возможны ли новые отключения света?

Карты Таро намекают на то, что энергетическая ситуация в стране может значительно ухудшиться. Десятка Мечей подчеркивает возможные тяжелые потери в энергетическом секторе. Это может быть как символ физических атак на электростанции и энергосистемы, так и намек на периоды темноты и холода, когда украинцам придется привыкать к новым условиям. Есть большая вероятность частых отключений света, которые затронут многие регионы страны. Луна, также выпадающая в раскладе, подчеркивает неуверенность и нестабильность, нависшие над страной. Эта карта указывает на непредсказуемость, на то, что отключения могут быть внезапными и длительными, оставляя жителей без стабильного энергоснабжения.

Украине, возможно, придется выдерживать периоды, когда энергосистемы не смогут поддерживать стабильность из-за усиления давления со стороны врага. Это требует от людей готовности к темноте и холоду, к изменениям в привычном ритме, к ограниченным возможностям выйти на связь. Энергетические потоки указывают на то, что в этот период важно быть максимально осторожными и всегда иметь резервные источники освещения и тепла.

Какие города могут подвергнуться наибольшим испытаниям?

Карты Таро подсказывают, что в наибольшей опасности могут оказаться крупные украинские города, и даже те, что находятся далеко от линии фронта. Карта Смерти указывает на трансформацию, которая может пройти через определенные территории, намекая на города, которые могут ощутить на себе удары разрушений и потерь. Под угрозой могут оказаться не только прифронтовые города, но и ключевые промышленные и административные центры. В это время следует быть готовыми к новым вызовам, которые могут изменить жизнь в городах, ранее чувствовавших относительную безопасность.

Как изменится жизнь людей в это время?

До конца месяца каждый день может приносить новые вызовы, которые изменят уклад жизни миллионов людей. Это будет период тревоги и неопределенности, когда даже в относительно безопасных городах люди будут чувствовать страх за свои семьи и близких. Карты Таро открывают мрачную, но в то же время содержательную картину - страна стоит перед фазой испытаний, которые проверят ее на прочность.

Этот период будет наполнен тяжелыми эмоциями, переживаниями и стрессами, а энергетические потоки указывают, что это лишь часть пути, который Украина должна пройти, чтобы укрепить свое единство и устойчивость. В такое время важно оставаться рядом друг с другом, поддерживать близких и сохранять веру в то, что даже в самые темные моменты все же существует свет надежды, который поможет пройти эти испытания.

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