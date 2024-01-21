Астролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, какие события будут происходить на фронте в феврале, что задумала Россия, можем ли мы вернуть какие-то территории, и стоит ли рассчитывать на капитуляцию РФ.

Дайте, пожалуйста, прогноз на февраль. Какие события будут происходить на фронте?

С 15 февраля по 15 марта идет энергетика по наступлению Российской Федерации. Будет эскалация со стороны страны-агрессора. Это обусловлено тем, что у Украины стало гораздо больше партнеров, лидеры ездят с рабочими визитами в другие страны. Поэтому Россия будет пытаться это остановить, а сделать это она может жестким ответом.

Большая опасность ждет Харьковскую область. Здесь есть такой момент: Белгород - Харьков. Будет эвакуация людей из Белгорода, поэтому Россия сделает все возможное, чтобы украинцы эвакуировались из Харьковской области. Есть угроза втягивания в войну Беларуси.

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Также опасность есть для Днепра, Донецкой и Луганской областей, Запорожья, Павлограда, Мариуполя, Херсона, Николаева, Одессы, Полтавы, Сум, Чернигова, Киева, Кривого Рога, Винницы, Житомира, Львова, Ивано-Франковска, Луцка. Если говорить о самом наступлении РФ, то самыми горячими будут восток и юг.

Что еще Россия задумала на ближайшее время? К чему нам готовиться?

Об обстрелах я уже сказала, но хочу добавить, что Россия может искусственно создавать какие-то болезни.

Также у РФ есть план разрушить нашу инфраструктуру, но это не так массово, как в прошлом году. В феврале будет сакральная дата - 24.04.2024. Это аркан "Башня" - разрушение системы, ценностей, домов. То есть это будет на уровне политики, социальном и на уровне народа. Будет некоторый возврат циклов, как в 2004, 2014, 2024 году. Могут быть провокации.

Какие дни самые опасные?

Россия чаще всего "кошмарит" Украину в лунные сутки. Поэтому 3, 4, 5, 20-28 января будут опасными днями. Также с января включается Плутон, а это всегда обрушение по всему миру - катаклизмы, движения литосферных плит, вулканы, потопы, наводнения. Это будет и в РФ. В Украине этого будет меньше, но мы столкнемся с климатическими проблемами.

Можем ли мы освободить какие-либо территории в феврале?

Хорошая энергия идет, связанная с Запорожской областью. Если туда будут направлены определенные силы, то мы можем освободить эту территорию в ближайшее время. Также я вижу энергию, связанную с кораблями и самолетами. Украина может уничтожить эту российскую технику.

В Херсонской области ВСУ также будут продвигаться. Но яркой энергии не будет, это будет скорее защитная позиция, а не контрнаступление.

Какую помощь мы получим в 2024 году?

У нас идет энергия помощи, но она не будет масштабной. Ее будет не хватать. Осенью ситуация может улучшиться, но к этому моменту будут только обещания. Реальной помощи можно ждать только после Дня Независимости.

Будет ли "бавовна" в РФ?

Само собой. На наши удары Россия будет реагировать. Она будет угрожать применением ядерного оружия, будет защищать свои территории, чтобы не было жертв среди мирного населения. За удары по Белгороду и Курску Россия будет мстить по Сумской и Харьковской областях.

Сколько украинцев могут мобилизовать в ближайшее время?

Сразу хочу сказать, что мобилизовать 550 тысяч человек не смогут. Я не вижу, чтобы люди шли. Будет очень большой конфликт.

Когда мы увидим определенные "звоночки" нашей победы?

Пока самый благоприятный год для завершения войны - 2026-й. Это та точка, когда Украина может договориться. Будет запущен процесс на карму, когда мы за это время можем что-то изменить. Нам нужно переформатировать всю систему, власть...

Однако, возможна еще одна война в Украине - в 30-х годах. То есть мы долго будем идти по процессу войны. Либо она закончится в 2026 году, либо продлится до 30 лет. Есть еще такой нюанс, что к войне приобщаются и другие страны. Может быть такое, что у нас не будет возможности точно определить нашу судьбу, потому что это сделают другие страны.

Будет ли еще один обмен пленными?

С июля месяца да.

Украина может достичь капитуляции России?

Никаких официальных документов подписывать никто не будет. Потому что официально война не объявлена. В общем я не вижу и официальных выборов в Украине, чтобы это было сделано по закону. В этом году в России числовой код - 8, Сатурн. Эта планета дает новые свершения, достижения, то есть то, чем Россия и будет заниматься. В этом году она не позволит себе проиграть. Эта страна готова воевать, отступать она не планирует. Хотя Россия готова на переговоры, но не на условиях Украины.

Что будет с бизнесом в 2024 году и в целом с экономикой?

Я вижу, что сейчас ситуация позволяет удержать все на плаву. Есть помощь от других стран. Да, у нас нет нужного оружия, но с финансами пока все в порядке.