Что сулит гороскоп на октябрь 2022 для земных Дев и что советуют астрологи - узнайте в материале УНИАН.

Звезды в этом месяце благосклонны к Девам - у земных представителей знака будет миллион возможностей для реализации своих целей и желаний. Получится наладить отношения с родными и стать авторитетом для коллег. УНИАН расскажет, чего именно ждать Девам в октябре.

Ранее мы говорили о том, что приготовил гороскоп для Льва в октябре 2022.

Гороскоп карьеры на октябрь 2022

Положительный аспект месяца - огромное количество идей, регулярно поступающих вам в голову. Есть нюанс - для их реализации нужно больше сил, чем вам кажется, поэтому не разменивайтесь на мелочи, постарайтесь сосредоточиться на важном. Если у вас получится взять ответственность и здраво оценить свои возможности, то есть шанс быстро подняться по карьерной лестнице.

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Будьте осторожны - вас могут обмануть и всё сказанное использовать против вас, поэтому следите за словами. После 23 числа не меняйте работу и не соглашайтесь ездить в командировки. Также откажитесь от рискованных занятий и совместных проектов - берегите силы.

Гороскоп любви на октябрь 2022

Одиноким Девам звезды рекомендуют прислушаться к советам близких - сейчас тот редкий случай, когда со стороны виднее. Вы сможете воплотить все рекомендации в жизнь, тогда сразу встретите идеального партнера. Если отношения у вас уже есть, то храните верность человеку и не позволяйте себе слабостей.

Семейные представители знака должны быть вовлечены в быт больше, чем когда-либо. Такое поведение станет крепким фундаментом семейной жизни - вашему партнеру нужно знать, что дом для вас важен не меньше работы. В третьей декаде месяца можно устраивать семейные застолья и праздники.

Гороскоп здоровья на октябрь 2022

В первые две недели месяца сходите к врачам, сделайте обследования и сдайте необходимые анализы. Выясните, в каком состоянии ваше здоровье и начните лечиться, если есть такая нужда. Любые вмешательства в этот период будут благоприятными.

К концу месяца вы будете чувствовать усталость, поэтому возьмите несколько выходных и отдохните. Читайте книги, гуляйте на свежем воздухе, пересмотрите рацион питания и займитесь спортом. Делайте все, чтобы как следует восстановиться и войти в новый месяц легко и непринужденно.

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