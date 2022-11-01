Что сегодня ждет Весов по гороскопу и как сложится текущий месяц - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи считают, что воздушные Весы в ноябре столкнуться с большим количеством испытаний. Вопрос только в том, сможете ли вы их преодолеть. Также будет много шансов, не упускайте ни один из них и твердо верьте в собственные силы.

Ранее мы говорили о том, что приготовил гороскоп для Девы в ноябре 2022.

Гороскоп карьеры на ноябрь 2022

Весы в этом месяце будут увлечены личной жизнью, поэтому рабочие вопросы отойдут на второй план. Руководство начнет делать вам замечания из-за скорости или качества труда, поэтому звезды советуют взять себя в руки и сосредоточиться на важном. Возможна серьезная нехватка финансов - все из-за вашего халатного отношения к работе.

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Тем, кто ищет занятость или работает на себя, звезды приготовили много возможностей для развития и финансовый успех. Стоит трудиться не покладая рук, чтобы достичь желаемого. Главный совет - быть внимательным при подписании бумаг, чтобы не остаться "с носом".

Гороскоп любви на ноябрь 2022

Одинокие представители знака будут купаться во внимании - вы не сможете выбрать наиболее подходящего поклонника. Скорее всего, определиться все-таки удастся, но не спешите вступать в интимные взаимоотношения - неблагочестивые люди могут воспользоваться вами в своих корыстных целях.

Семейные Весы должны больше времени уделять семье и отказаться от флирта на стороне, иначе такое поведение может стать угрозой для вашего брака. Не допускайте ссор, не скупитесь на романтику и проявление чувств. В ноябре возможны серьезные конфликты, поэтому держите себя в руках и не поддавайтесь на провокации.

Гороскоп здоровья на ноябрь 2022

В этом месяце ваше физическое здоровье будет полностью зависеть от душевного. Пейте витамины, чаще гуляйте на свежем воздухе и не нервничайте, иначе рискуете серьезно заболеть. Постарайтесь меньше находиться в социуме и больше - наедине с собой. Если медитируете или хотите начать, то ноябрь отлично подходит для подобных занятий. Также можете посетить врача, чтобы узнать о состоянии вашего здоровья и вовремя решить проблемы с самочувствием, если они возникнут.

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