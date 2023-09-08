В субботу Близнецам стоит оценить результаты своих трудов.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 сентября. В субботу Весы получат шанс на миллион, а Тельцы столкнутся с предательством. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнов ждет проверка соблазнами. Держите себя в руках и не переходите границы дозволенного. Если же вы решите нарушить правила, проблемы не заставят себя долго ждать.

Телец

Тарологи сулят Тельцам неприятности. Вас ждет предательство со стороны друга или второй половинки. Не посыпайте голову пеплом, вашей вины в этом нет.

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Близнецы

В субботу Близнецам стоит оценить результаты своих трудов. Если вам покажется, что вы достигли не всего, к чему стремились, пришло время решиться на перемены. Начните бороться за счастье и место под солнцем.

Рак

Раки услышат приятные слова. Кто-то решит вас порадовать и удивить. Отвечайте добром на то, что для вас делают окружающие.

Лев

Карты Таро советуют Львам держать себя в руках. Оставьте эмоции при себе, иначе рискуете серьезно пострадать. Не стоит говорить все, что вы думаете.

Дева

9 сентября Девы поймут, что их оберегает что-то свыше. Все ваши проблемы решатся по щелчку пальца. Не забудьте поблагодарить Вселенную.

Весы

Весы получат шанс на миллион. Редкая возможность изменить жизнь может исчезнуть так же быстро, как и появиться. Постарайтесь ее не упустить.

Скорпион

Тарологи советуют Скорпионам начать проще относиться к критике. Не принимайте близко к сердцу все, что вам говорят. Порой люди слишком грубы.

Стрелец

Стрельцам придется принять непростое решение. Оцените свои шансы на победу. Если вы понимаете, что упустили что-то важное, сделайте шаг назад и наверстайте упущенное.

Козерог

Козерогам стоит отправиться на прогулку и проветриться. Забудьте о делах и неприятностях. Не думайте о негативе, так вы лишь притягиваете его в свою жизнь.

Водолей

Карты Таро сулят Водолеям радостные новости. Вы получите щедрый подарок от судьбы. Отпразднуйте это в кругу своей семьи.

Рыбы

Рыбам стоит внимательно отнестись к своим эмоциям. Не закрывайтесь в себе и начинайте давать волю чувствам. Порой стоит выпускать пар.

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