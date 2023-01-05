Овнам карты Таро сулят неприятный разговор со второй половинкой.

В пятницу, 6 января, Весам стоит быть осторожнее, их ждет огромная ссора. Козерогов же ждет невероятная удача. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро от УНИАН.

Овен

Овнам карты Таро сулят неприятный разговор со второй половинкой. Вы зашли в тупик и пора принимать серьезные решения.

Телец

Тельцам стоит позаботиться о своем здоровье. Если у вас нет хронических заболеваний, задумайтесь о занятиями гимнастикой или йогой.

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Близнецы

В пятницу Близнецам пора действовать. Научитесь стоять на своем и не сдавайтесь под напором недоброжелателей.

Рак

Ракам стоит плотно заняться работой, вас ждут большие свершения. Не бойтесь проявить свои таланты.

Лев

6 января Львам можно не переживать из-за пустяков. Вы можете расслабиться и попросту плыть по течению.

Дева

Карты Таро сулят Девам интересный день. Все в ваших руках, не бойтесь принимать важные решения.

Весы

Весы должны готовится к худшему. Вас ждет болезненный раскол в семье. Карты Таро советуют Весам сохранить веру в чудо и не разочаровываться в людях.

Скорпион

Скорпионы наконец-то могут отдохнуть от шумных компаний. Насладитесь тишиной и не переживайте о том, что пропустите важные встречи.

Стрелец

Стрелец жилет разгромная встряска. Вас придется ответить за все свои грехи в прошлом.

Козерог

6 января Козерогам будет везти везде и во всем. Ловите удачу за хвост и наслаждайтесь.

Водолей

Водолеев ждут приятные хлопоты. Не переживайте из-за мелочей и просто плывите по течению.

Рыбы

Рыбам пора встретиться с друзьями и посвятить им время. Вы давно отказывались от встреч, пришло время наверстать упущенное.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым "светят" кардинальные перемены в жизни.

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